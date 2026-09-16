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Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

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  18:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném provozu po veřejných silnicích, je vůbec prvním autonomním nákladním vozem zprovozněným v zemi.

Projekt odstartoval v Edermünde nedaleko Kasselu. Autonomní vůz vozí zboží z tamního distribučního centra Lidlu do nedaleké prodejny a splňuje podmínky čtvrté úrovně autonomie SAE Level 4. Jeho provoz předem povolily německé úřady, píše agentura Reuters.

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Podle agentury Reuters jde o první případ, kdy podobný autonomní nákladní vůz v Německu pravidelně vyjíždí na veřejné silnice. Při jízdě se obejde bez řidiče i další osoby, která by přímo ve voze dohlížela na jeho provoz.

Třikrát denně do prodejny

Kamion je součástí běžné logistiky řetězce Lidl, pojme 15 europalet a na trasu může vyrazit až třikrát denně. U vybrané prodejny v Německu má kompletně zajišťovat dodávky trvanlivého zboží. Během čtyřměsíčního testovacího provozu by mohl přepravit více než tři tisíce palet.

Lidl si chce v praxi ověřit, zda lze autonomní nákladní dopravu bezpečně začlenit do chodu firmy. Technologie by v budoucnu mohla pomoci také s nedostatkem řidičů a současně snížit emise z dopravy.

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Pro další rozvoj má Lidl výhodu v rozsahu své sítě. V Německu provozuje 39 správních a distribučních center a více než 3250 obchodů. „Chytrá řešení nám pomáhají pracovat efektivněji a zajistit, aby bylo zboží dlouhodobě spolehlivě dostupné,“ uvedl šéf logistiky Lidlu v Německu Thomas Dangelmayer.

Jeden obchod je teprve začátek

Po vyhodnocení má následovat druhá fáze projektu. Jeden autonomní vůz by při ní postupně zásoboval několik prodejen na předem stanoveném okruhu. Na přípravě projektu se podílely společnosti Schwarz Corporate Solutions a Schwarz Digits.

Společnost Einride už podobné kamionové autonomní přepravy provozuje pro zákazníky v Evropě i Spojených státech. Německo je pro firmu důležitým trhem mimo jiné kvůli přísným podmínkám pro schvalování těchto vozidel.

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„Německý schvalovací proces patří k nejpřísnějším na světě. To, že jsme jím úspěšně prošli, nám otevírá cestu k dalšímu rozšiřování,“ tvrdí generální ředitel Einride Roozbeh Charli. Lidl a Einride projekt společně představí také na veletrhu IAA Transportation 2026 v Hannoveru, uzavírá Reuters.

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