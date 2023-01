Nebe nad Českem ožilo. Provoz však stále nedosáhl předcovidového stavu

Jedním z hlavních důvodů odlišného provozního vývoje ve vzdušném prostoru ČR byla válka na Ukrajině. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedli předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos a ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

Průměrný denní počet pohybů nad ČR dosáhl 1 507 pohybů. Největším uživatelem českého vzdušného prostoru byla irská nízkonákladová společnost Ryanair, která nad Českem prolétala 14,5 milionu kilometrů. Další místa obsadily společnosti Turkish Airlines a Wizz Air. Domácí dopravce Smartwings byl největším zákazníkem podniku na Letišti Václava Havla Praha.

Vývoj objemu provozu v českém vzdušném prostoru byl odlišný než evropský průměr, který dosáhl 83 procent provozu roku 2019. Důvodem je úplná absence vnitrostátní letecké dopravy v ČR, vliv války na Ukrajině i ukončení využívání souvisejících letových tratí.

Významný je také vliv sankcí pro ruské a běloruské dopravce a minimální provoz ukrajinských dopravců. Z těchto důvodů šlo o průměrně 200 letů denně méně.

Praha odbavila více než deset milionů lidí

Letiště Praha v loňském roce odbavilo 10 734 880 cestujících, meziročně více než dvojnásobek. V roce 2021 to bylo za celý rok téměř 4,4 milionu lidí. Počet vzletů a přistání se vyšplhal přes 100 000, to je o 35 procent méně než v předcovidovém roce 2019. „Letos pražské letiště očekává 12,7 milionu přepravených cestujících,“ řekl Klas.

V letošním roce přibudou v Praze nové dálkové linky. Korean Air nabídne obnovené spojení do Soulu, Cyprus Airlines linku do Larnaky, Icelandair do Keflavíku, EasyJet do Lisabonu, Eurowings na Rhodos, Korfu a do Ženevy, Ryanair do Gdaňsku, Rimini a na Skiathos, Air Cairo do Marsá Alam v Egyptě a Vueling do Bilbaa. „V únoru bude další kolo jednání s Qatar Airlines o budoucí lince do Kataru,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle Pose je důležité také navýšení kapacit na už existujících linkách, a to hlavně do nejvíce vytížených destinací. Zvedne se tak počet letů například do Londýna s British Airways na pět letů denně, do Paříže s AirFrance na čtyři lety denně či do Bruselu s Brussels Airlines na tři lety denně.

„Od 23. února se český vzdušný prostor stane součástí Jihovýchodního evropského prostoru volných tratí SEE FRA, do něhož patří Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko,“ uvedl Klas. Tato změna přispěje ke snížení emisí a spotřeby paliva a zkrácení letových tratí. Podstatný bude podle Klase také nový hlavní systém pro řízení letového provozu TopSky.