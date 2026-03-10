Uzavření vzdušného prostoru nad jižní polovinou Ázerbájdžánu vyvíjí další tlak na letecké společnosti. Ty se snaží reagovat na narušení způsobené konfliktem v Perském zálivu. Od invaze na Ukrajinu v roce 2022 se západní aerolinky musely vyhýbat ruskému vzdušnému prostoru včetně Sibiře. Nyní se všechny lety vyhýbají také vzdušnému prostoru Íránu a Iráku a hledají alternativní trasy na sever nebo na jih. Jenže u ty mizí.
Pokud by se Ázerbájdžán zapojil do konfliktu, narušení letecké dopravy by bylo nedozírné.