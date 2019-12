VIDEO: Přípravy na rozšíření pražského letiště vrcholí, pomůže i nové depo

„Zprovozněním depa reagujeme na měnící se bezpečnostní standardy a rostoucí nároky na provoz, které jdou ruku v ruce s nárůstem počtu odbavených cestujících na našem letišti,“ uvedl šéf letiště Václav Řehoř.

Nové depo má větší kapacitu a je vybaveno novou technikou pro partnerské společnosti letiště, které na něm odbavují letadla. V depu může parkovat až 34 autocisteren, které budou využívat tři výdejní místa pohonných hmot, každé se dvěma samostatnými plnícími zařízeními. Další výdejní místo zůstává jako záložní. Vedle toho jsou v objektu servisní dílny a sklady, provozně-administrativní budova či stání pro technické zkoušky autocisteren a veškerého příslušenství.

Dosavadní depo autocisteren bude zbouráno, na jeho místě v budoucnu vzniknou odmrazovací stání. V letních měsících budou sloužit jako vzdálená stání pro odbavení letadel. Stát zde budou moci čtyři letadla na střední tratě, nebo dvě velká letadla určená pro provoz na dálkových linkách.

Do depa navíc povede nový podzemní produktovod o délce 2350 metrů, který by měl zrychlit přenos paliva ze skladu. Jde o dvě potrubí, z nichž jedno je záložní.

Pražské letiště je na hraně své kapacity, v letošním roce odbavilo více než 17 milionů cestujících. Plánuje proto do budoucna rozsáhlé investice za desítky miliard. Jednou z největších bude rozšíření druhého terminálu za 16 miliard korun, který by měl být hotový do roku 2028. Další projekty, včetně nové paralelní dráhy, bude stát řešit podle aktuální situace na trhu.