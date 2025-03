Výpadek na Heathrow má dohru. Aerolinky kvůli škodám nevylučují právní kroky

Letiště Heathrow muselo v pátek kvůli výpadku elektřiny odřeknout nejméně 1 300 letů, potíže dolehly na více než 250 tisíc cestujících, které letiště ten den plánovalo odbavit. Letový řád se podařilo plně obnovit až během soboty, píše britský portál The Guardian.

Některé lety se sice obnovily už v pátek večer, avšak kvůli úplnému uzavření pátého nejvytíženějšího letiště na světě po většinu dne byly desetitisíce lidí nuceny hledat hotelové pokoje či náhradní lety. Dopravci mezitím odkláněli lety a jejich posádky na svá domácí letiště či na jiná letiště v Evropě.

Soudní řešení jako jediná cesta?

Výkonný ředitel Výboru provozovatelů letecké dopravy na letišti Heathrow, který zastupuje mimo jiné i společnosti British Airways či Virgin Atlantic, v otázce kompenzací stále doufá v přátelské urovnání sporu. Nevylučuje ani právní kroky, pokud aerolinie neobdrží za ušlé zisky náhradu. „Doufám, že to nebude nutné. V některých jiných případech je to ale jediná možná cesta,“ uvádí za asociaci Nigel Wicking.

Wicking zároveň pro The Guardian ostře zkritizoval vedení britského letiště za to, jak celá páteční krizová situace probíhala. Zdá se mu otřesné, že znovuotevření Terminálu 2 se plně povedlo až během noci z pátku na sobotu. „S ohledem na to, kolik peněz se v minulosti do Heathrow investovalo, je to neomluvitelné. Vždyť je to nejdražší letiště na světě,“ okomentoval celou záležitost Wicking.

Management londýnského letiště mezitím zahájil interní přezkum celé události. Povede ho bývalá britská ministryně dopravy Ruth Kellyová. Kromě toho nařídil britský ministr energetiky Ed Miliband nezávislé vyšetřování příčin výpadku proudu.

Mluvčí letiště pro britský portál řekl, že šlo o bezprecedentní situaci. „Do 24 hodin se nám podařilo celé letiště znovu zprovoznit a od soboty jsme zajistili již kompletní provoz,“ doplnil mluvčí britského letiště pro The Guardian. Dodal, že vedení Heathrow podporuje náležité vyšetření celé události.

Co se vlastně stalo?

Když vyšetřovatelé minulý pátek prohledávali vyhořelé zbytky elektrické rozvodny poblíž londýnského letiště Heathrow, pátrali po příčině události, která svým rozsahem vyvolala širší otázky týkající se britské energetické infrastruktury.

Úředníci a odborníci na energetiku uvedli, že požár způsobila závada na transformátoru, kterým procházelo 275 000 voltů. Systémy navržené tak, aby takové nehodě zabránily, zřejmě selhaly a rozsah požáru zabránil druhému záložnímu transformátoru obnovit dodávku elektřiny.

Metropolitní policie v Londýně pouze informovala, že vzhledem k umístění rozvodny a dopadu této události na kritickou národní infrastrukturu vyšetřování převzali specialisté na boj proti terorismu. Političtí představitelé a odborníci z oboru však zároveň dodali, že se jako nejpravděpodobnější varianta jeví nehoda.

Obě možnosti však vyděsily obyvatele Británie i cestovatele po celém světě. Pokud může jediná událost tak dramaticky narušit celosvětové cestování, vyvolává to nové obavy o schopnost společností chránit se před takovými událostmi, napsal deník The New York Times.