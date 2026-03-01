Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového mezinárodního přestupního uzlu. Po zrušení nebo přesměrování tisícovek letů uvázly na letištích desetitisíce lidí.
Podle agentury Reuters zůstala v neděli uzavřena nebo výrazně omezena letiště v Dubaji, Abú Zabí i Dauhá. Izrael v neděli oznámil další vlnu útoků na Írán, v Dubaji a nad Dauhá byly slyšet silné exploze. Írán mezitím zahájil odvetné vzdušné útoky na sousední státy v Perském zálivu.

Poškozeno bylo letiště v Dubaji, útokům čelila i letiště v Abú Zabí a Kuvajtu. Podle dat platformy FlightAware už konflikt od soboty postihnul tisíce letů v celém regionu, informují agentury Reuters a Bloomberg.

Íránský útok zasáhl symbol Burdž Al-Arab. Trump hrozí „odvetou, jakou jste nezažili“

Dominový efekt po celém světě

Dubaj i Dauhá představují klíčové přestupní uzly mezi Evropou a Asií. Jejich vyřazení z provozu má globální dopad.

„Je to především obrovský objem lidí a celý systém je navíc skutečně složitý,“ uvedl pro Reuters britský letecký analytik John Strickland. „Nejde jen o cestující, ale o posádky a letadla, která jsou rozmístěna po celém světě.“

Letecké společnosti v Evropě, Asii i na Blízkém východě ruší nebo přesměrovávají spoje, aby se vyhnuly uzavřenému vzdušnému prostoru. Trasy se prodlužují, rostou náklady na palivo a komplikace zvyšuje i fakt, že dopravci nemohou využívat přeletové koridory nad Íránem a Irákem, jejichž význam ještě narostl po zahájení války mezi Ruskem a Ukrajinou.

„Hlavní obavou z pohledu komerčního letectví je riziko dlouhodobého narušení,“ uvedl Ian Petchenik ze společnosti Flightradar24. „Případná eskalace napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem a uzavření jejich vzdušného prostoru by měly pro lety mezi Evropou a Asií drastické důsledky,“ upozornil.

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Emirates zastavily provoz na neurčito

Podle agentury Bloomberg aerolinky v Perském zálivu zatím dál prodlužují přerušení provozu.

Společnost Emirates pozastavila všechny lety na dobu neurčitou, Etihad Airways prodloužila zrušení spojů do pondělních 2:00. Qatar Airways oznámily zastavení všech letů s tím, že další informace poskytnou v pondělí ráno. Jen samotný úřad pro civilní letectví Spojených arabských emirátů uvedl, že registruje přes 20 tisíc dotčených cestujících.

Letiště v Abú Zabí podle Bloombergu potvrdilo, že při nočním zásahu íránského dronu zemřel jeden člověk a několik dalších utrpělo zranění. V Dubaji byly poškozeny části terminálu a čtyři zaměstnanci utrpěli zranění. Dron zasáhl i hlavní letiště v Bahrajnu a Kuvajtu, odkud hlásí několik lehkých zranění personálu.

200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Bezprecedentní výpadek

Podle Bloombergu je takto rozsáhlé a několikahodinové úplné zastavení provozu v oblasti bezprecedentní, přestože si region v posledních dvou letech zvykl na opakovaná omezení vzdušného prostoru.

Masivní přerušení provozu vážně narušuje citlivý systém globálního pohybu letadel. Mnohá letadla a posádky jsou mimo své plánované pozice a i po obnovení provozu může trvat několik dní, než se systém vrátí do běžného režimu.

Dopady jsou patrné i mimo region. Indický úřad pro civilní letectví oznámil, že v sobotu bylo zrušeno 410 letů a v neděli se očekává zrušení dalších 444 spojů. Letecké společnosti od Kanady přes Evropu až po Singapur pozastavily spoje do oblasti Blízkého východu.

