„Ukazuje se, že cestování už není primárně soustředěné do hlavní letní sezóny. Svůj význam z pohledu cestovního ruchu mají i zimní měsíce, kdy Češi vyrážejí za dovolenou do zahraničí a Praha současně láká zahraniční návštěvníky. Očekáváme, že během letošní zimní sezony odbavíme více než 6,5 milionu cestujících,“ uvedl Radomír Lašák, předseda představenstva Letiště Praha.
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„Ve spolupráci s leteckými dopravci nabízíme v letošní zimní sezoně rekordní počet spojení a široké a rozmanité portfolio destinací. Cestující tak mohou vybírat mezi víkendovými poznávacími pobyty, lety za lyžováním i dálkovými lety nebo leteckými zájezdy do exotických koutů světa,“ doplnil Lašák.
Kam v zimě vyrazit
Oproti loňské zimní sezoně mohou cestující letecky do 20 nových destinací. Celkově zimní letový řád 2026/2027 zahrnuje 145 destinací, což je v meziročním srovnání o 12 více, informovalo letiště v tiskové zprávě.
Vyrazit lze přímými linkami do evropských měst, jako je například Lille (dopravce easyJet), Palermo, Turín (obě destinace Ryanair a Wizz Air), Benátky či Bergen (obě destinace Smartwings). Příznivci lyžování mají možnost využít přímá spojení do lyžařských letovisek v Bolzanu (SkyAlps) či Popradu (Wizz Air).
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V zimním letovém řádu nechybí ani nová dálková spojení do Almaty a Hanoje (Vietjet), potažmo charterové lety do exotických destinací – Phuketu v Thajsku (Neos), La Romany v Dominikánské republice a Sihanoukville v Kambodži (obě destinace TUI Airways).
Nové přímé linky i více frekvencí
V zimě se také otevřou nové přímé linky: dopravce easyJet začne nově létat do Marrákeše a Smartwings zahájí pravidelné lety do Lisabonu. Budou také pokračovat linky z letního letového řádu, které jsou v zimě novinkou: dopravce easyJet začne nově v zimě létat do Newcastlu a Wizz Air bude pokračovat s linkou do Vilniusu.
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Shrnutí zimního letového řádu 2026/2027
Další linky navyšují týdenní frekvence, jedná se například o spojení Prahy s Bělehradem (Air Serbia, lety 11× týdně) či Istanbulem (Pegasus, lety 17× týdně).
Na Letišti Václava Havla Praha budou na pasažérských linkách během zimy létat noví dopravci Vietjet, SkyAlps, Fly2Galicia, Jazeera Airways, STARLUX Airlines a v charterovém režimu TUI Airways a Enter Air. Dohromady bude v Praze v rámci zimního letového řádu operovat 69 leteckých společností, potvrdilo Letiště Praha v tiskové zprávě.