Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Nabídne nové exotické destinace

Autor:
  11:46
Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v...

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v platnosti bude do 27. března 2027. | foto: Letiště Praha

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v...
Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v...
Ruzyňské letiště bylo 5. října 2012 přejmenováno na Letiště Václava Havla...
Nový Airbus A330-300 na ploše Letiště Václava Havla.
15 fotografií
Letiště Praha přechází na zimní letový řád, který začíná v neděli 25. října a v platnosti bude do 27. března 2027. Nabídne celkem 20 nových destinací, mezi nimi lety po Evropě i za slunnou exotikou. Zimní letový řád zahrnuje spojení do 145 míst a své linky bude na pražském letišti provozovat 69 leteckých společností.

„Ukazuje se, že cestování už není primárně soustředěné do hlavní letní sezóny. Svůj význam z pohledu cestovního ruchu mají i zimní měsíce, kdy Češi vyrážejí za dovolenou do zahraničí a Praha současně láká zahraniční návštěvníky. Očekáváme, že během letošní zimní sezony odbavíme více než 6,5 milionu cestujících,“ uvedl Radomír Lašák, předseda představenstva Letiště Praha.

Hodinové fronty na Letišti Václava Havla. Nový systém pasové kontroly nezvládá

„Ve spolupráci s leteckými dopravci nabízíme v letošní zimní sezoně rekordní počet spojení a široké a rozmanité portfolio destinací. Cestující tak mohou vybírat mezi víkendovými poznávacími pobyty, lety za lyžováním i dálkovými lety nebo leteckými zájezdy do exotických koutů světa,“ doplnil Lašák.

Kam v zimě vyrazit

Oproti loňské zimní sezoně mohou cestující letecky do 20 nových destinací. Celkově zimní letový řád 2026/2027 zahrnuje 145 destinací, což je v meziročním srovnání o 12 více, informovalo letiště v tiskové zprávě.

Vyrazit lze přímými linkami do evropských měst, jako je například Lille (dopravce easyJet), Palermo, Turín (obě destinace Ryanair a Wizz Air), Benátky či Bergen (obě destinace Smartwings). Příznivci lyžování mají možnost využít přímá spojení do lyžařských letovisek v Bolzanu (SkyAlps) či Popradu (Wizz Air).

Z Prahy do Popradu za hodinu. Wizz Air obnovil přímé spojení se slovenskými horami

V zimním letovém řádu nechybí ani nová dálková spojení do Almaty a Hanoje (Vietjet), potažmo charterové lety do exotických destinací – Phuketu v Thajsku (Neos), La Romany v Dominikánské republice a Sihanoukville v Kambodži (obě destinace TUI Airways).

Nové přímé linky i více frekvencí

V zimě se také otevřou nové přímé linky: dopravce easyJet začne nově létat do Marrákeše a Smartwings zahájí pravidelné lety do Lisabonu. Budou také pokračovat linky z letního letového řádu, které jsou v zimě novinkou: dopravce easyJet začne nově v zimě létat do Newcastlu a Wizz Air bude pokračovat s linkou do Vilniusu.

Praha 6 žádá Letiště Praha, aby ukončilo noční provoz kvůli zdraví občanů

Shrnutí zimního letového řádu 2026/2027

  • Počet destinací: 145 (meziročně +12)
  • Počet dopravců: 69 (meziročně +4)
  • Počet nových destinací: 20
    • Počet nových dopravců: 8 (z toho jedna cargo linka)

Další linky navyšují týdenní frekvence, jedná se například o spojení Prahy s Bělehradem (Air Serbia, lety 11× týdně) či Istanbulem (Pegasus, lety 17× týdně).

Na Letišti Václava Havla Praha budou na pasažérských linkách během zimy létat noví dopravci Vietjet, SkyAlps, Fly2Galicia, Jazeera Airways, STARLUX Airlines a v charterovém režimu TUI Airways a Enter Air. Dohromady bude v Praze v rámci zimního letového řádu operovat 69 leteckých společností, potvrdilo Letiště Praha v tiskové zprávě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Nabídne nové exotické destinace

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v...

Letiště Praha přechází na zimní letový řád, který začíná v neděli 25. října a v platnosti bude do 27. března 2027. Nabídne celkem 20 nových destinací, mezi nimi lety po Evropě i za slunnou exotikou....

22. října 2026  11:46

Investorské skupiny v zemědělství se spojily do aliance Orbis Terra

Jan Šimek

Pět investorských skupin – RSJ, GES Group, Agrocore, JTZE a MJM Agro – zaměstnávající přes 2 000 lidí v zemědělství a hospodařící na 80 tisících hektarech půdy se spojilo do aliance Orbis Terra. Ta...

22. října 2026  11:06

Pobočky už nerušit. Nový ředitel České pošty ukázal, jak podnik promění

Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...

Česká pošta představila plán transformace, která ji má proměnit v konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky představil na tiskové konferenci generální ředitel Richard Hodul. Transformace se podle něj...

22. října 2026  10:07

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

22. října 2026  9:46

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií,...

22. října 2026  8:30,  aktualizováno  9:32

Zájezdy do zásoby jdou na dračku. Zájem o first minute posiluje obava z drahých letenek

Premium
Théra nebo také Santorini je řecký ostrov v jižní části souostroví Kyklady v...

Turecko a řecké ostrovy. O prvenství v počtu prodaných letních zájezdů se příští léto poperou tradiční destinace. Už se mezi ně zařadila i Albánie, která jen o pár roků dříve představovala novou...

22. října 2026

Nový irský zemědělský návrh. Dobrovolný strop dotací na sedmi milionech korun

ilustrační snímek

Za rok a několik měsíců by měla začít platit nová evropská zemědělská politika. Zatím však není jasné prakticky nic. Podle nového návrhu irského předsednictví EU by mohlo být tzv. zastropování...

22. října 2026

Meta má zaplatit 25 miliard dolarů, podle poroty klamala uživatele Facebooku

ilustrační snímek

Soudce v Novém Mexiku nařídil společnosti Meta Platforms zaplatit 25 miliard dolarů (zhruba 540 miliard Kč). Firma podle poroty uváděla spotřebitele v omyl ohledně ochrany osobních údajů. Případ...

21. října 2026  20:10,  aktualizováno  20:33

Zisky zvítězily, nebezpečí trvá. Ropy se z Perského zálivu vyváží víc než před válkou

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)

Z Perského zálivu nyní proudí více ropy než před vypuknutím války s Íránem. Dodávky z Blízkého východu dosáhly v týdnu do 18. října v průměru více než 24 milionů barelů za den. Před začátkem...

21. října 2026

Prezident Pavel řekl, že se nechystá vetovat rozpočet, který předložila vláda

Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla....

Prezident Petr Pavel nepočítá s tím, že by vetoval státní rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Návrh vlády Andreje Babiše ve středu projednává Sněmovna v prvním čtení. Při návštěvě v Berlíně Pavel...

21. října 2026  19:39,  aktualizováno  19:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Halloween provětrává peněženky víc než Dušičky, i když ty „světí“ dvojnásobek lidí

Ilustrační snímek

Češi letos nakupují více zboží s halloweenskou tematikou než tradiční dušičkový sortiment. Zájem o kostýmy vzrostl meziročně o desetinu, prodeje čokoládových figurek a tyčinek se zhruba zdvojnásobily...

21. října 2026  19:15

Francie neví, co ji ještě čeká. Rozpočtová krize, kvůli které se bouří, teprve začala

Radikál ve Francii přeje prezidentovi Macronovi gilotinu. Rozsáhlé sociální...

O víkendu francouzské ulice hořely a vře to dál i v parlamentu. Důvodem je vládní balíček úsporných opatření za zhruba pět desítek miliard eur, který má dostat rozpočtový deficit pod kontrolu. Škrty,...

21. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×