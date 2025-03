Propad je pryč. Pražské letiště očekává rekordní sezonu

11:03

Nové přímé spojení do kanadského Toronta a rozšíření frekvence do korejského Soulu. Pražské Letiště Václava Havla letos očekává jedenáctiprocentní nárůst kapacity a odbavení 18 milionů cestujících. To by znamenalo překročení dosavadního rekordu z roku 2019. Nárůst letů nad Evropou ale může podobně jako v loni přinést zpoždění.