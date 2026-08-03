„Mou prioritou bude navázat na to, co se podařilo vybudovat, a společně se zaměstnanci, obchodními partnery i akcionářem pokračovat v jeho další modernizaci. Zaměříme se na kvalitní služby cestujícím, rozšiřování leteckého spojení i přípravu investic, které posílí dlouhodobou konkurenceschopnost letiště,“ uvedl Lašák.
Předsedou představenstva Českých aerolinií byl v letech 2006 až 2009. Na postu šéfa státem vlastněného pražského letiště střídá Jiřího Pose, kterému letos vypršela manažerská smlouva.
Proti výběru nového šéfa letiště se nedávno postavily mimo jiné odborové organizace působící na pražském Letišti Václava Havla a vyzvali ministryni financí Alenu Schillerovou, aby od výběru upustila. „Uvědomujeme si, že úpadek Českých aerolinií měl více příčin a nelze jej přičítat jedné osobě. Přesto však nelze přehlížet, že zvolená strategie postupného rozprodeje majetku a utlumení činnosti národního dopravce měla významné dopady nejen na samotné České aerolinie, ale také na Letiště Praha,“ uvedly v dopise odborové organizace.
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Nový šéf letiště Lašák nastoupí už od srpna, odbory jsou v pohotovosti
Podle ministryně financí Schillerové nejsou obavy odborů ze jmenování Lašáka namístě. „Nový šéf letiště byl vybrán v řádném otevřeném výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát a obavy odborů v souvislosti s jeho jmenováním nejsou namístě,“ uvedla na síti X.
Ministerstvo také zdůraznilo, že změna ve vedení letiště nemá vést k propouštění ve společnosti. „MF neplánuje žádné organizační otřesy ani propouštění zaměstnanců,“ uvedlo ministerstvo. Podle Schillerové má vláda zájem na rozvoji pražského letiště, za důkaz ministryně považuje rozhodnutí ponechat společnosti Letiště Praha 80 procent loňského čistého zisku.
Lašákovo působení v Českých aeroliniích Letiště Praha ve zprávě k jeho jmenování nezmínilo. Uvedlo jen, že ve své profesní kariéře působil na vrcholových manažerských pozicích v České republice i v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech amerických a ve Švýcarsku a že do vedení Letiště přechází z poradenské společnosti Grand Thornton.