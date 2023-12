Cestovní kanceláře vyhrály. Smartwings začnou znovu létat i z regionů

Letecká společnost Smartwings v září oznámila, že do budoucna počítá výhradně s provozem z pražského, brněnského a ostravského letiště. Tím zkomplikovala cestovkám plány na rozvoj počtu dovolenkových destinací vypravovaných například z Českých Budějovic, Pardubic nebo Karlových Varů. Nyní je vše jinak.

„Z regionálních letišť plánujeme létat jak ve spolupráci se Smartwings, tak i s dalšími dopravci, například s tureckou společností Corendon Airlines nebo s bulharskou charterovou společností,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Plány cestovních kanceláří na rozvoj letů z regionálních letišť totiž po neshodách s dopravcem neustaly a ani neodradily cestující. Naopak Čedok během předchozího týdne oznámil rozšiřování nabídky z českobudějovického letiště, konkrétně přidal druhou týdenní frekvenci do turecké Antalye.

Právě skutečnost, že se cestovkám podařilo tuzemské aerolinky nahradit zahraniční konkurencí mohla hrát roli, proč společnost změnila názor. Druhým podstatným důvodem jsou ale lepší a především stabilnější podmínky, které se jí podařilo s touroperátory vyjednat.

„Sezona letních leteckých zájezdů se prodloužila. Například z Pardubic budeme létat už od konce dubna do listopadu,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam patří cestovní kanceláře Fischer nebo Exim Tours.

Sezona se prodloužila

Návrat na regionální letiště potvrzuje i samotný dopravce. K jednání o provozu z regionálních letišť jsme se vrátili poté, co cestovní kanceláře přistoupily na prodloužení letní sezony a navýšení počtu letů. Jednání jsou stále vedena, i nadále zůstávají našimi hlavními základnami v ČR letiště Praha, letiště v Brně a v Ostravě,“ uvedla mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

Záruky cestovních kanceláří, že dokážou obsadit zájezdy i v poměrně hodně okrajových částech dovolenkové sezony, ale nejsou jedinou věcí, která se od letošního léta změnila. Podobně jako vloni na jaře válka mezi Ruskem a Ukrajinou připravila i letošní agrese palestinského hnutí Hamás Smartwings o další lukrativní linku, tentokráte do Tel Avivu. Tak jako spoje do Kyjeva nebo Moskvy ani Izrael není součástí otevřeného evropského nebe a počet dopravců je tam omezený mezistátní smlouvou. Lety do takovýchto destinací jsou tak pro dopravce obvykle daleko lukrativnější než do evropských destinací, kde je limituje mnohem silnější konkurence mimo jiné i nízkonákladových dopravců.

Jednání o letech organizovaných cestovními kancelářemi ale nejsou zdaleka jediné, o kterých se v současnosti jedná. Do diskusí se Smartwings vstoupila i jednotlivá letiště, která se kromě charterových letů snaží do budoucna navýšit i počet přímých spojení. „Po dlouhých letech se nám povedlo se s dopravcem začít bavit o budoucí spolupráci, která by v následujících letech mohla skončit bázováním letadel tak, aby mohla začít fungovat nějaká nová pravidelná linka z Pardubic,“ uvedla mluvčí pardubického letiště Mária Ministrová.

Ve hře jsou pravidelné spoje

Podobně jako u ostatních regionálních letišť mají i Pardubice výrazně větší počet charterových letů než pravidelných spojení. V roce 2024 přibudou čtyři nové charterové destinace, konkrétně jde o lety do Černé Hory, kam směřuje na dovolenou stále více českých turistů: italská Kalábrie, španělská Costa Daurada a turecký Bodrum. V pravidelných linkách přibude Girona na Španělské Costa Bravě, kterou bude od března pokrývat společnost Ryanair.

I se Smartwings v pravidelné dopravě má už letiště své zkušenosti. Například vloni pardubické letiště pravidelně na část týdne bázovalo letadlo Smartwings mezi jednotlivými nočními lety do Egyptské Marsa Alam včetně řady doprovodných služeb, jako je příprava cateringu a podobně.

Podobně provoz domlouvají i v Českých Budějovicích. „Společnost Smartwings je náš největší a nejvýznamnější letecký dopravce a pro obchodní strategii našeho letiště je a vždy bude volbou číslo jedna. Snažíme se pro ně proto vytvořit takové podmínky a technické zázemí, aby k nám létali rádi, a to nejenom v příští sezoně,“ uvedl předseda představenstva Českobudějovického letiště Ivan Trhlík. „Bez Smartwings by se totiž nepodařilo rozlétat letošní první sezonu mezinárodního provozu,“ dodal.