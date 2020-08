Kino, solární farma, sklady. Prázdná letiště hledají nové způsoby výdělku

Zářným příkladem je singapurské letiště Changi, které loni otevřelo megalomanský projekt Jewel, jenž je mixem zahrady, deštného pralesa, největšího vnitřního vodopádu na světě, obchodů a restaurací.



Letiště, které pravidelně obsazuje vrchní příčky v žebříčku nejlepších letišť světa, tak plánovalo, že v letošním roce podepíše smlouvy s dodavateli ohledně výstavby pátého terminálu, který by měl navýšit kapacitu o 55 procent a za rok z letiště přepravit okolo 140 milionů cestujících.

Kvůli koronavirové pandemii však singapurské letiště, které bylo dlouhodobě preferovaným uzlem pro pasažéry na obchodních cestách, snížilo během dubna, května a června svůj provoz o téměř 100 procent v porovnání s předchozími roky. Chod dvou ze čtyř stávajících terminálů je zatím pozastaven a stejně tak to vypadá i se stavbou pátého.

Covid tak potopil trend posledních let, jenž spoléhal na stálý přísun pasažérů, kteří na letištích tráví velké množství času. Provozovatelé obchodů v nyní prázdných letištních budovách nemají odbyt a singapurské letiště podporuje místní, aby chodili do letištních prodejen, které jsou zbaveny daně, nakupovat. Současně nabízí i možnost zakoupení tříměsíční vstupenky do prostor Jewel.

Čas na nové věci

Mnoho letišť se snaží chopit příležitosti a v prostorách nemovitosti něco vybudovat. Ontario Airport v jižní Kalifornii promítala na parkovišti v červnu a červenci filmy, Edmonton International Airport v kanadské Albertě zase pro dlouhodobé výdělky otevírá solární farmu na nevyužitých plochách. Mnichovské letiště se během června dohodlo se zásilkovou společností DHL Express Germany a za zhruba 70 milionů eur postaví v místech, kde se nyní nachází parkoviště, obrovské sklady.



„Covid letiště naučil, že musí diverzifikovat zdroje svých příjmů,“ říká Max Hirsh, výzkumný pracovník na University of Hong Kong a generální ředitel Airport City Academy. „Letiště si zkrátka budou muset vymyslet různé způsoby, jak vydělat peníze,“ dodal pro Bloomberg.

Rozšiřování gatů, ranvejí, terminálů a boom letecké dopravy je momentálně pryč a koronavirová pandemie přinesla místo zisků z obchodních i mezinárodních pasažérů na letiště strach a restrikce.



Některé asijské země však covidová pandemie nezastrašila a v projektech pokračují, mnohé z nich mají být dokončeny v době, kdy už se doufá, že celá situace odezní. Například v Bangkoku se má v roce 2024 otevřít první fáze projektu za 9,4 miliard dolarů, v rozšiřování letišť pokračují i Hongkong, Čína, Vietnam a Jižní Korea.

Rozdělené terminály

Současná situace je i příležitostí pro nové nápady a způsoby cestování. „Krize je pro letiště skvělou příležitostí zapojit se do projektů, které v minulosti neexistovaly,“ říká Greg Fordham, generální ředitel společnosti Airbiz se sídlem v Melbourne, která pracuje na projektech letišť v Bruselu, Dubaji, Hongkongu a Singapuru.



Letiště se tak mohou soustředit i na vylepšení cestování během pandemie. Na novozélandském letišti Auckland International se momentálně pracuje na rozdělování terminálů na dvě zóny, kdy v jedné části budou moci být lidé, kteří se vrací z míst bez nutnosti karantény a cestující z rizikových oblastí budou využívat druhou část.

„Musíme se s tím prostě naučit žít, nejde jen čekat na vládní pomoc. Musíme se zkrátka postavit na nohy a nalézt odpovědi a řešení současných problémů,“ říká generální ředitel aucklandského letiště Adrian Littlewood.