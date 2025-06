V Perském zálivu znovu ožívá letecký provoz, některé aerolinky ještě vyčkávají

Katar zakázal letadlům vstup do svého vzdušného prostoru při přípravách na útok z Teheránu. Sousední státy Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Kuvajt ho preventivně následovaly. Výsledkem bylo odklonění desítek letadel z hlavních dopravních uzlů, jako jsou Dubaj a Dauhá, píše agentura Bloomberg.

Společnost Emirates, největší mezinárodní letecká společnost na světě, uvedla, že kvůli nedávné regionální situaci bylo v pondělí přesměrováno několik letů směřujících do Dubaje. „Po důkladném a pečlivém posouzení rizik budou lety společnosti Emirates pokračovat podle letového řádu,“ uvedly aerolinky.

Qatar Airways v tiskové zprávě v úterý potvrdily obnovení letů a oznámily, že na mezinárodním letišti v Hamadu nasadily dodatečný personál, aby pomohl s obnovením provozu.

Qatar Airways byly přerušením nejvíce postiženy, neboť na letišti v Dauhá provozují více než 80 procent všech letů, přičemž uzavření tam trvalo nejdéle.

Některé aerolinky však zatím s obnovením provozu vyčkávají, například British Airways nebudou do Kataru létat až do středy. Singapore Airlines zase do stejného dne zrušily lety do Dubaje, uvedla agentura AP.