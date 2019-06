Jako stavba města. Kvůli rozšíření letiště Heathrow „lehne“ 761 domů

Druhé nejrušnější letiště světa, londýnské Heathrow, uvedlo dlouho diskutované plány na další rozšíření. Projekt už před rokem schválili britští poslanci, nyní se může vyjádřit veřejnost.

Megaprojekt obnáší odklonění trasy nejvytíženější britské dálnice M25 o zhruba 150 metrů do tunelu, přes který by vedla nová dráha. Měla by se také vystavět dvě nová parkoviště pro téměř 50 tisíc aut, nebo zbourat 761 domů kvůli rekonstrukci. Obyvatelé by získali finanční kompenzace.

Kvůli výstavbě se zbourá většina obce Harmondsworth. Zmizí 260 ze 400 stávajících domů včetně základní školy. Bourat se budou domy také ve vesnicích Longford a Sipson.

Odhadované náklady za modernizaci letiště se snížily z původních 16,5 miliardy na 14 miliard liber (zhruba 400 miliard korun), podle některých kritiků mohou být ovšem výrazně vyšší.

„Je to příliš komplikované, skoro jako kdyby chtěli postavit nové město na letišti místo toho, aby se raději zaměřili na cestující,“ utrousil britský podnikatel v realitách indického původu Surinder Aroa, který staví hotely poblíž letišť.

Heathrow nyní vyzvalo obyvatele dotčených oblastí, aby se k návrhu vyjádřili. Jak uvedla ředitelka pro expanzi Emma Gilthorpová, expanze „nesmí přijít za každou cenu“.

Projekt má řadu odpůrců mezi politiky i občanskými sdruženími. „Může to mít vážný dopad na místní obyvatele na příštích mnoho let. Stavební ruch, demolice domů i 700 nových letadel denně,“ vypočetl John Stewart, lídr sdružení Hacan, které s rozšířením nesouhlasí. Aktivisté už vyhrožují, že si lehnou před buldozery a budou výstavbě za každou cenu bránit.

Londýn - největší letecký přístav

Letiště v současnosti za rok odbaví kolem 480 tisíc letů. Třetí ranvej by přinesla další podstatnou zátěž, číslo by se zvýšilo o 25 tisíc po roce 2021 a o další přílety a odlety po dostavbě nové dráhy. Podle deníku The Independent se do roku 2050 počet příletů a odletů na Heathrow zvýší na 756 tisíc, tedy o 59 procent.

Celkově patří Londýnu příčka nejrušnější letecké metropole světa. Na jeho šesti letištích se za rok přepraví letadlem kolem 170 milionů cestujících. Do kapsy tak strčí New York, Dubaj i Šanghaj.

Heathrow a Gatwick však momentálně operují na hranici svých kapacit, letiště jsou vytížená na maximum.