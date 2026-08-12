Američan Jason Wageman koncem června cestoval s manželkou přes Amsterdam do Belgie. Zatímco jeho žena prošla novou kontrolou bez problémů, jeho systém odmítl a odkázal na klasickou pasovou kontrolu. Nebyl v tom sám, a tak následná fronta se natolik prodloužila, že pracovníci letiště začali přednostně odbavovat cestující, kterým hrozilo zmeškání letu.
„Nejvíc mě nestresovalo samotné čekání. Bál jsem se, že mi letadlo uletí,“ popsal turista. Na letišti v Amsterdamu mu tak téměř nestačila ani tříhodinová rezerva, kterou na přestup na jiné letadlo měli s manželkou vyhrazenou.
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Podobné zkušenosti přiznali také cestující také z Paříže, Lisabonu nebo Říma. Někde bývají během léta registrační kiosky kvůli náporu dokonce úplně vypnuté a pasažéry odbavují pracovníci letišť rovnou osobně, píše The Wall Street Journal.
Komplikací mohou být samotné otisky prstů. Podle The Wall Street Journal se objevily případy, kdy systém nedokázal správně rozpoznat otisky některých starších cestujících.
Situace se na některých letištích se během června dokonce vyhrotila natolik, že zástupci leteckého odvětví požádali Evropskou komisi o dočasné zmírnění pravidel. Brusel to ale odmítl.
Horší, než všichni čekali
Systém EES (Entry/Exit System) začal naplno fungovat letos na jaře a postupně nahrazuje klasická razítka v pase. Týká se především cestujících ze zemí mimo Evropskou unii, kteří míří do schengenského prostoru, a to na kratší dobu. Experti ale tvrdí, že systém funguje hůře, než se čekalo.
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Největší problémy se zatím objevují na evropských letištích, která jsou vytížená. Cestující totiž musí správně naskenovat pas, pořídit fotografii a odevzdat otisky prstů. Řada lidí ale nový postup nezná a odbavení se často protahuje. Situaci navíc komplikují technické výpadky nebo nedostatek personálu.
Cestujícím v Evropě i kvůli tomu musí při cestování počítat s větší časovou rezervou, a to hlavně u přestupů a při odletu ze schengenského prostoru, kde může pasová kontrola čekat až za bezpečnostní prohlídkou. „Nechoďte nakupovat. Přijďte se rovnou odbavit,“ měla podle The Wall Street Journal nedávno varovat pracovnice lisabonského letiště jednu z cestujících před zpátečním letem.
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Nový systém se ale netýká jen evropských letišť. Biometrické kontroly se používají také při cestách přes vnější hranici Schengenu vlakem. Například cestující Eurostarem z Paříže do Londýna jimi procházejí už před odjezdem na nádraží Gare du Nord, uzavírá The Wall Street Journal.