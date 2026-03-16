Írán pokračuje v útocích na cíle ve státech Perského zálivu již třetí týden. Jeden z jeho dronů zasáhl ráno i dubajské letiště. Způsobil požár skladu pohonných hmot.
„Incident s dronem v blízkosti Dubajského mezinárodního letiště (DXB) postihl jednu z palivových nádrží,“ uvedl dubajský mediální úřad.
Státní letecká společnost musela zrušit některé lety z pondělního letového řádu. To trvalo více než sedm hodin. Bloomberg napsal, že jde o nejdelší přerušení od doby, kdy Dubaj tři dny po vypuknutí války obnovila lety na letišti prostřednictvím takzvaných bezpečných leteckých koridorů.
Zatímco záchranné týmy se snažily po útoku dostat oheň pod kontrolu, letadla kroužila nad letištěm. Útok si nevyžádal žádná zranění.
Je to již třetí útok, který dubajské tiskové oddělení potvrdilo. Bloomberg pak s odkazem na portál Flightradar informoval, že lety byly v důsledku pozastavení přesměrovány druhé letiště ve městě Dubaj World Central a na letiště v Abú Zabí. Další letadla se pak podle portálu vrátila na svá výchozí letiště do Velké Británie, Pákistánu nebo Indie.
|
Dubaj leží na pobřeží Perského zálivu, je nejlidnatějším městem SAE. Místní letiště je jedním z nejdůležitějších mezinárodních uzlů.
Letecký provoz je tam nyní výrazně omezen kvůli válce USA a Izraele s Íránem a protiútokům Teheránu na státy Perského zálivu. Ani před posledním útokem na letišti pravidelný letový řád nefungoval.