Během pandemie v letecké dopravě propouštěli, teď jim pracovníci chybí

Firmy ani letiště nedokážou v posledních týdnech uspokojit rostoucí poptávku po cestování. Nepomáhají firemní benefity či navýšené mzdové ohodnocení. Analytici předpovídají, že změna v tomto ohledu nepřijde rychle a problémy mohou trvat i po skončení letních měsíců. Navýšit se kvůli tomu může i tlak na celkovou restrukturalizaci prostředí a ve hře je i zdražení letenek, podotýká agentura Reuters.

Karim Djeffal pracoval více než 21 let jako servisní pracovník v letecké společnosti Air France. Během koronavirové pandemie ale své zaměstnání změnil a založil si vlastní poradenskou společnost.

„Pokud to nevyjde, tak se do leteckého sektoru stejně už nevrátím. Některé směny mi začínaly ve už čtyři ráno a jiné končily o půlnoci. Bylo to vyčerpávající,“ řekl agentuře Reuters Djeffal. Jeho příběh je ukázkou toho, s čím se nyní aerolinie po celé Evropě potýkají.

Obavy z letních měsíců

Nedostatečné personální zabezpečení má v leteckém sektoru mnoho důsledků. Řadí se mezi ně dlouhé čekací lhůty na odbavení či několikahodinová zpoždění. To neznamená nic pozitivního pro letní období, kdy se letecká doprava měla po dvouletém pandemickém výpadku vrátit do normálu.

„Všichni nesou kus viny za to, že se sektor nedokázal vyrovnat s oživením poptávky,“ řekl pro Reuters James Halstead, který je řídícím partnerem poradenské společnosti Aviation Strategy.

Nedostatek pracovníků a časté stávky už během jara způsobily, že mezinárodní letiště v Paříži, Římě, Amsterdamu nebo Frankfurtu nefungovaly tak, jak měly, a ani nyní se situace příliš nezlepšuje. Ukázkou toho je, že nízkonákladový gigant EasyJet momentálně ruší desítky letů a v Bruselu se v pondělí kvůli stávkám neuskutečnil jediný let.

Aerolinky ale s neklidem vyhlížejí situaci i třeba ve Španělsku nebo Skandinávii, kde se v blízké době chystají další četné stávky.

Podle skupiny Air Transport Action Group přišla oblast letectví během pandemie až o 2,3 milionu pracovních míst, přičemž nejvíce postiženy byly pozice v oblasti odbavování zavazadel a bezpečnosti.

Část odešla do důchodu, mladí se nehrnou

Ačkoliv se řada z původních pracovníků vrátila zpět do svých zaměstnaní v leteckém odvětví, situaci i tak zůstává kritická. Nedaří se totiž nahradit tu pracovní sílu, která se rozhodla odejít předčasně do důchodu. Nedostatek zaměstnanců zároveň vede k tomu, že aktivní pracovníci jsou často přetěžováni.

„I kdyby došlo k hospodářské recesi, trh práce v oblasti leteckého sektoru zůstane minimálně v tomto roce hodně napjatý,“ řekl pro Reuters analytik Rico Luman ze společnosti ING.

23. dubna 2022

Mezi hlavní faktory, které zpomalují nábor nových pracovníků, patří dlouhá doba pro získání potřebné bezpečnostní prověrky. Ve Francii je to podle tamějších odborových svazů až pět měsíců. I kvůli tomu třeba na pařížském letišti Charlese de Gaulleho chybí momentálně až čtyři tisíce zaměstnanců, a ještě horší je situace třeba v Nizozemsku.

„Mladí přijdou a po jednom dni zase odejdou. Říkají nám, že si podobné peníze vydělají jako pokladní, kde nemají takové starosti,“ řekla pro Reuters generální ředitelka francouzské pobočky společnosti Air France Anne Rigailová s tím, že poslední týdny zároveň nebyly zrovna ukázkovou reklamou pro práci na letištích.

Například v Německu zaměstnavatelé tvrdí, že mnoho pracovníků přešlo k internetovým prodejcům, jako je kupříkladu Amazon.