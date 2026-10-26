Z hlavního nádraží začala na pražské letiště jezdit nová soukromá linka BusAir

Spoj BusAiru bude jezdit každé dvě hodiny v osmi párech denně. Jedna jízdenka vyjde na 125 korun a platí 24 hodin. Dopravní podnik si u Airport Expressu účtuje 200 Kč.
Další možností dopravy na letiště jsou běžné linky pražské MHD. Trolejbusová linka 59 jezdí od stanice Veleslavín na lince metra A, autobusová linka 100 z konečné metra B Zličín a 191 ze zastávky metra B Anděl. Jízdné se pohybuje od 39 do 50 korun, v závislosti na čase.
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BusAir staví cestou ještě poblíž stanice metra A Hradčanská. Cesta od hlavního nádraží na letiště má trvat přibližně 30 minut a v ceně jízdenky je zahrnuto i jedno zavazadlo. Pro děti a seniory dopravce nabízí slevu.
Kvůli současné opravě magistrály před hlavním nádražím nyní autobusy vyjíždějí z ulice Opletalova.