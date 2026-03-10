Přes server Kiwi je v současnosti možné zakoupit letenky z Dubaje do Prahy či Vídně až od středy 18. března. Tento týden jsou lety vyprodané. Od příští středy se ceny spojů podle aktuální nabídky pohybují přibližně od pěti tisíc korun.
Pro cestovatele vracející se z destinací, jako je Srí Lanka, Maledivy nebo Thajsko, však levnější varianty letenek na příští týden často znamenají přestup v rizikových oblastech, Dubaji nebo katarském Dauhá. Alternativní trasy mimo tyto uzly se rychle vyprodávají a jsou výrazně dražší.
|Trasa
|Datum
|Cena
|Letecká společnost
|Dubaj – Praha
|23. února
|12 000 Kč
|FlyDubai
|Dubaj – Praha
|11. března
|23 000 Kč
|FlyDubai
|Bangkok – Praha (přes Dubaj)
|23. února
|14 500 Kč
|Emirates
|Bangkok – Praha (přes Dubaj)
|11. března
|47 000 Kč
|Emirates
|Bangkok – Praha (přes Dauhá)
|nejdříve 18. března
|11 741 Kč
|Quatar Airways
|Bangkok – Praha (přes Helsinky)
|nejdříve 17. března
|45 000 Kč
|Finnair
|Bangkok – Praha (přes Istanbul)
|nejdříve 15. března
|61 000 Kč
|Turkish Airlines
Poptávka je několikanásobně vyšší
Aerolinky používají obvykle dynamické tarify a ceny letenek se průběžně mění v závislosti na poptávce, dostupnosti míst v letadle, termínu odletu, sezóně i aktuální situaci v dopravě nebo geopolitice. Podle dat společnosti Kiwi je nyní zájem o lety zhruba 6,5krát vyšší než za běžných okolností.
Růst cen letenek ovlivňuje také zdražování ropy. Palivo je po mzdách druhou největší nákladovou položkou aerolinek a tvoří zhruba pětinu až čtvrtinu jejich provozních výdajů, takže jeho zdražení rychle zvyšuje tlak na hospodaření dopravců.
Podle analytické společnosti Cirium bylo od začátku konfliktu zrušeno více než 37 tisíc letů do oblasti Blízkého východu nebo z ní. Aerolinky zároveň často mění trasy, vezou více paliva nebo musí přistávat k dodatečnému tankování, aby se vyhnuly rizikovým oblastem.