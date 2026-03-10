Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

Tereza Hrabinová
  12:59
Kvůli krizi v Perském zálivu výrazně vzrostly ceny letenek na dálkových trasách. Podle dat serveru Kiwi jsou lety z jihovýchodní Asie do střední Evropy oproti konci února až o 120 procent dražší. Důvodem je především výrazně vyšší poptávka než aktuální nabídka spojů.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Přes server Kiwi je v současnosti možné zakoupit letenky z Dubaje do Prahy či Vídně až od středy 18. března. Tento týden jsou lety vyprodané. Od příští středy se ceny spojů podle aktuální nabídky pohybují přibližně od pěti tisíc korun.

Pro cestovatele vracející se z destinací, jako je Srí Lanka, Maledivy nebo Thajsko, však levnější varianty letenek na příští týden často znamenají přestup v rizikových oblastech, Dubaji nebo katarském Dauhá. Alternativní trasy mimo tyto uzly se rychle vyprodávají a jsou výrazně dražší.

Ceny letenek k 10. březnu 2026
TrasaDatum CenaLetecká společnost
Dubaj – Praha23. února12 000 KčFlyDubai
Dubaj – Praha11. března23 000 KčFlyDubai
Bangkok – Praha (přes Dubaj)23. února14 500 KčEmirates
Bangkok – Praha (přes Dubaj)11. března47 000 KčEmirates
Bangkok – Praha (přes Dauhá)nejdříve 18. března11 741 KčQuatar Airways
Bangkok – Praha (přes Helsinky)nejdříve 17. března45 000 KčFinnair
Bangkok – Praha (přes Istanbul)nejdříve 15. března61 000 KčTurkish Airlines

Poptávka je několikanásobně vyšší

Aerolinky používají obvykle dynamické tarify a ceny letenek se průběžně mění v závislosti na poptávce, dostupnosti míst v letadle, termínu odletu, sezóně i aktuální situaci v dopravě nebo geopolitice. Podle dat společnosti Kiwi je nyní zájem o lety zhruba 6,5krát vyšší než za běžných okolností.

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Růst cen letenek ovlivňuje také zdražování ropy. Palivo je po mzdách druhou největší nákladovou položkou aerolinek a tvoří zhruba pětinu až čtvrtinu jejich provozních výdajů, takže jeho zdražení rychle zvyšuje tlak na hospodaření dopravců.

Podle analytické společnosti Cirium bylo od začátku konfliktu zrušeno více než 37 tisíc letů do oblasti Blízkého východu nebo z ní. Aerolinky zároveň často mění trasy, vezou více paliva nebo musí přistávat k dodatečnému tankování, aby se vyhnuly rizikovým oblastem.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

ilustrační snímek

Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

10. března 2026  12:59

ilustrační snímek

ilustrační snímek

Ilustrační snímek

