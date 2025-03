Velikonoční tradice znamenají pro každého něco jiného. Zatímco část lidí bude raději doma péct beránka, barvit vajíčka a čekat na koledníky, jiní využijí prodlouženého volna k menší dovolené v zahraničí.

Alespoň to tvrdí data týkající se rezervací letenek. Podle dat společnosti Kiwi.com si letenky na velikonoční týden letos rezervovalo o 22 procent více cestujících než v roce 2024. I ostatní prodejci ale evidují zvýšený zájem. „Zaznamenáváme meziročně zvýšený zájem o letenky na Velikonoce o deset procent,“ říká Josef Trejbal, ředitel společnosti Letuška.cz.

Ve Student Agency Travel evidují zvýšený zájem o 27 procent. A po Velikonočním pondělí mají cestovatelé dokonce o třetinu větší zájem než loni. Důvodem je pravděpodobně i to, že letos vycházejí státní svátky velmi šikovně. „Letos vycházejí státní svátky na výhodné dny, což motivuje cestovatele plánovat prodloužené víkendy či dovolené,“ říká Daniela Chovancová, tisková mluvčí společnosti Kiwi.com.

Velikonoce podle párů

Že mají Češi zájem specificky právě o Velikonoce, ukazují statistiky rezervací. Zatímco týden před pomlázkou je zájem spíše podprůměrný, během velikonočního týdne skokově vzroste o 115 procent.

Nejvytíženějším dnem bude letos podle Kiwi.com Zelený čtvrtek. V závislosti na prodejcích se ale údaje liší. „Nejrušnějšími dny pro odlety bude na Velký pátek 18. dubna a nejvíce lidí se z cest vrátí zřejmě o Velikonočním pondělí,“ uvádí Josef Trejbal.

Největší podíl rezervací mají páry následované rodinnými rezervacemi. „Nejvíce se týká lidí, kteří mají o Velikonocích v práci a ve škole volno,“ dodává.

Délka dovolené je pak podle Kiwi.com v průměru šest dnů, podle Student Agency Travel dokonce osm dnů. Populární jsou ale i eurovíkendy. Češi o Velikonocích často snaží dostat co nejjižněji a za co nejrozumnější cenu. „V evropských přímořských letoviscích je v dubnu už příjemně a spousta cestujících tak míří hlavně za teplem,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.

Trend potvrzuje i Iva Svobodová, ředitelka Student Agency Travel. „Letos Velikonoce připadají na druhou polovinu dubna, kdy se v Evropě již očekává jarní, teplejší počasí – zejména na jihu. To nabízí ideální podmínky pro objevování nových destinací i pro pobyty u moře, což může být jedním z hlavních faktorů rostoucího zájmu o velikonoční cesty,“ uvádí.

Když jsou laciné letenky

Zatím největší zájem je o lety do Španělska. Češi míří do Barcelony, Málagy i na Mallorku. „Tyto destinace patří mezi nejlépe obsluhované z českých letišť, což přináší široké spektrum přímých letů a výhodné ceny. Díky konkurenci mezi leteckými společnostmi jsou dostupné i cenově příznivé nabídky, což podporuje jejich popularitu,“ myslí si Chovancová. Například Palma de Mallorca letos zaznamenala 128procentní nárůst zájmu. Důvodem je pokles průměrné ceny letenky o více než čtvrtinu.

Mezi další populární destinace patří Itálie. Že Čechy nemotivuje jen cena, ukazuje zájem o letenky do Milána, kde došlo k nárůstu prodejů letenek o polovinu. A to i přes fakt, že průměrná cena velikonoční letenky vzrostla o více než čtvrtinu. „Tento trend naznačuje, že Milán přitahuje cestovatele svou atraktivitou, a to nejen jako centrum módy a kultury, ale také jako výchozí bod pro další cesty do severní Itálie včetně jezer či Alp,“ myslí si Chovancová.

Například Student Agency Travel ale evidují zájem o lety do Španělka až na druhém místě, lety do Itálie pak nefigurují ani v prvních deseti. Zde se trend výrazně proměnil. „Zatímco v roce 2024 dominovala evropská města, v roce 2025 je nejprodávanější destinací Dubaj,“ říká Svobodová. Letenek do Dubaje ve velikonočním období se letos prodalo o 153 procent více než v roce 2024. „Výrazný růst poptávky zaznamenaly i Maledivy (68 procent). Celkově roste zájem o delší a vzdálenější pobyty,“ popisuje trend Svobodová.

Ačkoli je letos zájem Čechů o velikonoční letenky rekordní, obecně není zvýšený zájem v období státních svátků ničím překvapivým. „Zájem o termíny kolem svátků je každoročně vysoký ať jsou to Velikonoce, květnové svátky nebo svátky na začátku července,“ uzavírá Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.