Letenky nezlevňují. Zájem o ně se přesto zvyšuje

Během koronavirové krize se prodej letenek téměř zastavil, většina spojů byla zrušena a státy omezovaly možnosti cestování. S postupným rozvolňováním opatření a obnovováním provozu v průběhu května ovšem začaly prodeje znovu ožívat. V současnosti jsou přibližně na pětině loňské poptávky. „To je velmi pozitivní vývoj, očekávali jsme, že se prodeje dostanou na 20 procent až v průběhu léta,“ uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová.

Pozitivně hodnotí vývoj prodejů i ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. „Každým dnem přibývají stovky zakoupených letenek. Je to dobrá zpráva,“ uvedl. Podle něj začaly nejdříve objednávat letenky firmy, které potřebovaly vyslat pracovníky do zahraničí na montáže nebo do zahraničních poboček.

Dále šlo o klienty, kteří si kupují letenky s velkým předstihem a využívají nízkých cen. S postupných uvolňováním cestovních omezení se začíná přidávat třetí skupina - cestovatelé, kteří kupují letenky na toto léto.

Ceny letenek zůstávají nezměněné

Ceny letenek se po krizi zatím příliš nezměnily, do evropských destinací lze letět i za pár stokorun. U dálkových destinací jsou na léto letenky dražší, což je zapříčiněno omezeným provozem, na podzimní a zimní termíny jsou už ceny na úrovni před krizí, někdy i levnější. Vývoj cen do dalších měsíců ovšem zatím nechtějí prodejci odhadovat. Bude záležet na stavu leteckých společností, z nichž mnohé řeší finanční problémy.

U letenek prodávaných na nejbližší týdny a léto vévodí evropské destinace, například Řecko nebo Chorvatsko. U dálkových cest, jako je třeba Thajsko, Bali nebo Austrálie, je zájem o termíny spíš na konci letošního nebo začátku příštího roku.

Během koronavirové krize se hlavní část práce prodejců přesunula do zákaznických center. „Klienti žádali o zrušení budoucích cest, ale byly tady stovky dalších , kteří uvízli kvůli zrušenému letu v zahraničí nebo požadovali okamžitý návrat do vlasti. To byla priorita, na které jsme pracovali 24 hodin denně,“ podotkl Trejbal. Mnohé letecké společnosti vracely za zrušené letenky místo peněz vouchery, nyní se tak zákazníci často ptají na možnost jejich využití, doplnila Janičinová.