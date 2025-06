Nové spoje z Prahy zlevnily Čechům letenky, konkurence tlačí ceny dolů

Danění živnostníků v Česku vytváří nespravedlnosti vůči zaměstnancům, ale i mezi živnostníky navzájem, tvrdí ekonomové z výzkumných společností PAQ Research a RILSA. Přicházejí proto s návrhy, jak to...

I Velká Británie věří atomu. Do nové elektrárny nalije čtrnáct miliard liber

Britská vláda hodlá investovat 14,2 miliardy liber (zhruba 416 miliard Kč) do projektu výstavby nové jaderné elektrárny Sizewell C v Suffolku. V úterý to oznámilo britské ministerstvo financí....