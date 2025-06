Na cenu letenky má vliv mnoho proměnných: poptávka, obsazenost letu, sezona, den odletu i čas nákupu. Letecké společnosti zpravidla zdražují lety, které se blíží plné kapacitě, a naopak zlevňují méně obsazené spoje.

Jan Pavelka z portálu Honzovyletenky.cz vysvětluje, že koluje spousta polopravd o tom, jak systémy aerolinek fungují a nefungují. „Když letenku zkusíte zarezervovat, daná cenová hladina se na pár minut vyblokuje a pro ostatní zdraží. Když nedokončíte rezervaci, levnější tarif se opět uvolní do prodeje. Kupujícímu to připadá, že aerolinky zvedají cenu letenky právě jemu. Za patnáct let, kdy sleduji trh s levnými letenkami, jsem nikdy nepozoroval, že by aerolinky cenu ovlivňovaly individuálně.“

Cenu letenek může zlevnit i včasná rezervace nebo odlet ve všední dny. Naopak pátky a neděle patří k těm dražším. Některé nízkonákladové společnosti lákají na velmi nízké ceny, ale bez odbaveného zavazadla. Jeho přikoupení se může dost prodražit.

„Vždy je lepší kupovat přímo u aerolinek, nad rezervací máte pak plnou kontrolu. Někteří prodejci vydělávají na dodatečných poplatcích. Často tak na oko třeba i podhodí cenu letenky, aby vás nalákali, provizi ale naženou na všemožných poplatcích,“ upozorňuje Pavelka.

Z Prahy, Mnichova nebo Frankfurtu?

Výhodně vychází odlet na Gran Canarii na začátku července z Frankfurtu nad Mohanem. Dospělý za základní letenku zaplatí něco málo přes 4 600 korun. Z Mnichova a Vídně lze sehnat letenky v rozmezí 6 500–7 000 Kč. Přibližně stejné ceny ale nabízí i Praha. Pokud dovolenkář zvolí levnější letenku ze zahraničí, musí počítat ještě s náklady na cestu.

Příznivé jsou zejména ceny za autobusové jízdenky a většina dopravců v Česku nabízí navíc přímé spoje na letiště v Mnichově, Vídni či Franfurktu. Pokud padne volba na auto, při cestě do Německa nebo Rakouska je nutné mít platnou dálniční známku a připočíst poplatky za parkování.

Cena zpáteční letenky (jednotlivec, bez odbavených zavazadel, termín 1.7.–7.7. 2025) Letiště Cena v Kč Přestup/přímý Portál Frankfurt n. M. 4 677 Přímý Kiwi / Condor Praha 6 705 Přestup Esky/ Ryanair Vídeň 6 700 Přímý Student Agency/Ryanair Mnichov 6 777 Přestup Kiwi/Lufthansa Letuska/Brussel Airlines/Lufthansa

Jan Pavelka tvrdí, že nenáročný cestovatel může i dnes létat levně. „Zhruba před deseti lety aerolinky často spouštěly akce na letenky, které se prodávaly klidně i za deseti centů. Takto jsem letěl třeba z Bratislavy do Stockholmu nebo z Prahy do Londýna. Dnes startují ceny nejlevnějších letenek kolem deseti až patnácti eur. Dají se u low costů, jako je Ryanair nebo Wizz Air, pořídit do spousty destinací.“

Přestupy mohou ušetřit, ale nesou i riziko

Nižší ceny letenek bývají často spojeny také s přestupy. Tady je potřeba si ohlídat dostatečnou časovou rezervu. A pozor, je třeba dát i na komplikace se zavazadly.

To zažil i Matěj Rajdl z Nymburka, jenž letos na jaře využil s přítelkyní výhodné nabídky letenek na Gran Canarii s přestupem v Madridu. A právě tam se jim zavazadla zasekla. „Můj batoh přiletěl na Las Palmas asi v devět ráno, ale zavazadlo přítelkyně až k večeru druhý den. Přišli jsme vlastně o den dovolené,“ říká.