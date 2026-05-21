„Vietnam představuje z hlediska počtu cestujících nejsilnější trh, s nímž jsme doposud neměli přímé letecké spojení. Jen v loňském roce mezi Prahou a Hanojí cestovalo v obou směrech více než 75 tisíc lidí. Proto jsme také o přímou linku do Hanoje dlouhodobě a velmi intenzivně usilovali. Byla to jedna z našich strategických priorit, kterou se nyní podařilo naplnit,“ uvedl předseda představenstva pražského letiště Jiří Pos.
Velká část z těchto cestujících by se podle předpokladů letiště mohla od příštího podzimu přesunout na nové přímé spojení. Letiště totiž očekává, že během roku by mohlo přepravit až 67 tisíc pasažérů.
„V neposlední řadě tato linka přispěje k posílení stávajících a budování nových byznysových vazeb mezi ČR a Vietnamem. Z tohoto pohledu je Vietnam i důležitou vstupní branou do jihovýchodní Asie a předpokládáme, že vedle přepravy cestujících bude linka využívána i pro přepravu zboží,“ doplnil Pos.
Vietjet Air na linku nasadí letadlo Airbus A330-300 s celkovou kapacitou 377 cestujících. Spoje budou provozovány s technickým mezipřistáním v kazašském Almaty a podle pražského letiště bude možné zakoupit letenky jen na tuto část cesty.
Podle letového řádu vzlétne letadlo z Hanoje v 8:45 hodin a po mezipřistání v Almaty dosedne na dráhu pražského letiště v 18:30 hodin. Z Prahy bude odlétat ve 20:30 hodin s opětovným mezipřistáním v Almaty a příletem do Hanoje následující den v 16:45 hodin.
„Spojení přes Almaty oslovuje širší středoasijský region. Země Střední Asie, včetně Kazachstánu, představují perspektivní segment s rostoucí kupní silou, nadprůměrnou délkou pobytu i zájmem o lázeňství, zdravotní péči a kvalitní služby. Česko má přitom v tomto regionu silnou reputaci lázeňské destinace světové úrovně,“ uvedl ředitel agentury cestovního ruchu CzechTourism František Reismüller.