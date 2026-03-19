„Španělsko a Itálie patří mezi dlouhodobě nejžádanější destinace našich klientů. Posílením frekvencí chceme nabídnout větší flexibilitu a reagovat na rostoucí poptávku po letech do jižní Evropy,“ uvedl obchodní ředitel dopravce Michal Váňa.
Aerolinky jsou dlouhodobě zaměřené na provozování charterových letů, tedy letů objednaných cestovními kancelářemi pro pořádání dovolených nebo na provoz linek do turistických letovisek. Tomu odpovídá i seznam nejsilnějších letních destinací dopravce. Během letní sezony provozují lety do celkem dvaceti destinací v Řecku, devatenácti ve Španělsku a deseti v Itálii.
Zájem o tyto tradičně letní destinace začíná už během velikonočních svátků, kdy jsou podle prodejů letenek nejžádanější lety do Paříže, Málagy, Madridu nebo do Říma.
V prosinci minulého roku oznámila společnost založená tuzemskými podnikateli Romanem Vikem a Jiřím Šimáně zahájení prodeje aerolinek tureckému nízkonákladovému dopravci Pegasus. Podle tureckého tisku měla být prodejní cena Smartwings, které vlastní mimo jiné i značku České Aerolinie, zhruba 3,8 miliardy korun.