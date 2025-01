Smartwings přepravily 6,5 milionu lidí. Překonaly rekordní předcovidovou sezonu

Společnost v současnosti provozuje 46 velkých dopravních letadel, během roku by se ale flotila největšího tuzemského dopravce měla rozšířit o dalších šest letounů. Z Česka Smartwings operují kromě pražské Ruzyně ještě z letišť v Brně, Ostravě, v Pardubicích, v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Na linkách z nich dopravce ohlásil zhruba osmnáctiprocentní nárůst počtu cestujících.

To prakticky odpovídá meziročnímu nárůstu, který hlásí i největší letiště v Česku – Letiště Václava Havla v Praze. To za prvních jedenáct měsíců odbavilo 13,8 milionu pasažérů a předpokládá, že po započítání posledního loňského měsíce vzroste jejich počet na 16,2 milionu. S tímto číslem by se už blížilo hodnotám přepravených cestujících před covidovým útlumem letecké dopravy.

Kromě letadel Smartwings vlastní společnost Romana Vika a Jiřího Šimáně rovněž značku České aerolinie, jejíž význam se ale na tuzemském nebi v posledních letech umenšuje. Tomu odpovídá i skutečnost, že o přepravních výsledcích kdysi státního leteckého dopravce firma v tiskové zprávě nijak neinformovala.

Mimo vlastních linek a charterových letů aerolinky Smartwings podnikají i ve formě pronájmů letadel i s posádkami. Vloni takto firma zajišťovala část letů pro dopravce Eurowings, Sunwing, Air Transat, Binter, Spice jet, flydubai, Transavia a Israir. Při započítání těchto cestujících, stoupne počet odbavených osob na 8,3 milionu pasažérů.