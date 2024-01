Do Prahy se vrátil katarský dreamliner. Čeká se zlevnění letenek do Asie

„Tento typ letadla přináší na pražské letiště komfortní cestování spolu se zvýšenou kapacitou. To by mělo znamenat i nižší ceny letenek do destinací v Asii a Africe,“ uvedl Josef Trejbal z portálu Letuška.cz. Konkrétně má letoun Qatar Airways kapacitu 254 cestujících, z toho v 22 byznys třídě. V ekonomické třídě jsou tři trojice sedadel v každé řadě se dvěma uličkami.

Proti tomu Airbus A320 stejného dopravce nabízí místo pro 132 cestujících, z čehož je dvanáct v byznys třídě. Ani toto menší letadlo, které dopravce začal nasazovat po covidové pauze, linku Praha–Dauhá neopustí. Naopak bude operovat druhou frekvenci, která původní linku létající každý den v týdnu posiluje v pondělí, ve středu a v pátek.

Návrat dreamlineru na jednu z nejvytíženějších linek ocenilo i vedení pražského letiště. „Ukázal se u nás již v průběhu loňského roku, ale jeho pravidelné nasazení na linku komplikoval i přes vysokou poptávku celosvětový nedostatek letadel,“ uvedl předseda představenstva pražského Letiště Václava Havla Jiří Pos. Pro letiště je přínosem ale nejen navýšení počtu přepravovaných pasažérů, ale i množství leteckého carga, které je větší stroj schopen pojmout.

Dva roky po covidové pandemii se počty turistů a obecně lidí cestujících leteckou dopravou zvyšují. Se zpožděním se tento trend týká i České republiky, výsledky loňského roku jsou už ale přesvědčivým důkazem o tom, že se oživení týká i tras z Česka.

Například v pátek oznámil prodejce letenek Student Agency Travel za loňský rok nárůst počtu prodaných letenek o sedmnáct procent a meziroční nárůst v tržbách o 40 procent. „V roce 2024 očekáváme, že objem prodaných letenek dosáhne úrovně z roku 2019. Evropští dopravci plánují zvýšit kapacitu o 7 procent, severoameričtí o 8,1 procenta a asijsko-pacifické aerolinie plánují kapacitu na úrovni 98,4 procenta ve srovnání s rokem 2019,“ dodala mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.