Praha bude znovu mít přímé spojení s New Yorkem, americká Delta obnoví lety

První let se uskuteční napřesrok 26. května. „Obnova přímé linky do New Yorku, která v roce 2019 patřila na pražském letišti k atraktivním dálkovým leteckým spojením, je vynikající zprávou zejména pro všechny české cestující, kteří tak budou moci po dvou letech využít pohodlného a rychlého spojení s východním pobřežím Spojených států. Před stávající krizí létalo mezi Prahou a New Yorkem každoročně více než 70 tisíc cestujících,“ uvedl předseda představenstva pražského letiště Jiří Pos.

Ještě před úbytkem cestujících v důsledku karanténních opatření se Letiště Praha snažilo přesvědčit americké dopravce, že spojení New Yorku a Prahy si zaslouží celoroční provoz. Zájem o prodloužení služby do zimního období podle Pose trvá i nyní.

Z původních patnácti dálkových leteckých spojení, která nabízelo pražské letiště v roce 2019, jsou aktuálně v provozu linky do Dubaje a Dauhá. „V průběhu zimy přibudou nové charterové spoje do vzdálenějších exotických destinací. Další obnova dálkových leteckých spojení patří mezi hlavní priority,“ uvedli zástupci letiště. Přesný harmonogram, kdy budou letadla Delty mezi Prahou a New Yorkem létat, zatím letiště nezveřejnilo.