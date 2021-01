Letišti vloni ubyli čtyři cestující z pěti. Bylo jich nejméně za 25 let

Úbytek cestujících odpovídá i redukci destinací, kam je možné se z pražské Ruzyně vypravit bez přestupu. Zatímco na počátku loňského roku ještě před vypuknutím celosvětové pandemie šlo o 111 destinací, nyní je možné z Prahy cestovat letadlem do dvou desítek míst.

To by se ale v průběhu letošního roku mohlo podle vedení letiště změnit. „Ohledně obnovených i nových leteckých spojení jednáme s dopravci, kterým mimo jiné poskytujeme aktuální informace o vývoji na českém trhu. Rozšířili jsme také incentivní program s cílem motivovat dopravce k obnovení linek a přijali jsme celou řadu opatření v rámci ochrany zdraví tak, abychom zajistili bezpečnost zaměstnanců i cestujících a obnovili jejich důvěru v létání. S ohledem na poptávku a strategie leteckých společností je v roce 2021 naší prioritou obnovení leteckých spojení do klíčových evropských destinací,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Výraznější oživení poptávky po letecké dopravě bylo zřetelné v letních měsících loňského roku, se zahájením druhé vlny nákaz ale opět opadlo. V prosinci například Letiště Praha zaznamenalo 92procentní úbytek cestujících.

Ze zemí využilo nejvíce cestujících pravidelné linky do a z Velké Británie, Francie, Itálie, Ruska či Španělska. Z destinací byl v roce 2020 opět nejoblíbenější Londýn, kam se v průběhu loňského roku létalo na všech šest mezinárodních letišť. Do žebříčků nejpopulárnějších destinací se zařadily tradičně také Amsterdam, Paříž, Moskva a Frankfurt, uvedlo letiště v tiskové zprávě.

Ani jinde nebylo lépe

Se zhruba pětinou odbavených cestujících není pražské letiště ve středoevropském regionu samotné. Podobně hubené výsledky ohlásila i ostatní tuzemská letiště i jejich konkurenti za hranicemi. Například Letiště Karlovy Vary si pro loňský rok vytyčilo ambiciózní cíl zvýšit počet přepravených cestujících o bezmála třetinu na 80 tisíc lidí. Místo toho ale jejich počet v důsledku protiepidemických opatření, jejichž součástí bylo i dočasné uzavření letišť pro přeshraniční přepravu s výjimkou pražské Ruzyně, propadl na zhruba sedmnáct tisíc lidí.

Pokles o 84 procent zaznamenalo i Letiště Brno, jehož terminálem prošlo na 86 tisíc cestujících a soukromý provozovatel letiště uvedl, že kvůli výpadku cestujících skončí hospodaření letiště ve ztrátě v rozmezí šedesáti až 75 milionů korun.

Sedmdesát čtyři procent pasažérů vloni ztratilo i největší letiště v regionu, vídeňské mezinárodní letiště. To ale zatím nezveřejnilo kompletní přepravní výsledky a uvedená hodnota se týká jen období od ledna do listopadu. O necelých 76 procent cestujících přišlo letiště v saských Drážďanech, které vloni přepravilo na 380 tisíc cestujících. Ve skupině společně s letištěm v Lipsku, se kterým je majetkově propojené, pak celkově 530 tisíc.