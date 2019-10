Rušné léto na Ruzyni. Nejvíce rostly linky do severní Ameriky

Během čtyř nejvytíženějších měsíců odbavilo největší tuzemské letiště zhruba 5,8 milionu cestujících, což proti loňskému létu znamená pětiprocentní nárůst. Množství startů a přistání během této doby naopak o procento poklesl. Letiště tento zdánlivý rozpor vysvětluje tím, že letadla létají více obsazená a zároveň aerolinky na lety do Česka posílají větší letouny.

To souvisí i s významným posílením dálkových linek, které jsou doménou větších letounů. Těchto spojení do pražské Ruzyně směřuje celkem patnáct a během léta na nich cestovalo přes 460 tisíc pasažérů. O 12 procent více než loni. Nejvíce táhnou přitom lety do Spojených států a Kanady. Proti loňsku je totiž využilo o 28,7 procenta více lidí.

Z jednotlivých měst nejvíce lidí z Prahy cestovalo do Londýna, celkem 358 tisíc. O 135 tisíc méně pak využilo některou z linek do Moskvy, která o zhruba pět tisíc pasažérů předběhla třetí Paříž. Turecká Antalya, která byla nejsilnější mezi dovolenkovými destinacemi se přiblížila dvousettisícové hranici. O přibližně 70 tisíc lidí méně cestovalo do bulharského Burgasu a španělské Barcelony.

Dosavadní vývoj počtu cestujících podle vedení letiště naznačuje další rekordní sezonu. Celkem tak letiště očekává, že za celý letošní rok odbaví 17,7 milionu lidí.

„Počet odbavených cestujících ve třetím čtvrtletí odpovídá našim prognózám z počátku letní sezony. V případě meziročního nárůstu cestujících se dokonce pohybujeme mírně nad horní hranicí předpokladu z počátku letošního roku, což bezesporu pozitivně ovlivní celkové provozní výsledky za celý rok 2019,“ doplnil předseda představenstva letiště Václav Řehoř.