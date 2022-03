New York, Rijád a Palermo. Na pražské letiště se po pauze vrací dopravci

Po koronavirové pauze se na pražské letiště opět ve větších počtech začínají vracet dopravci. Po dvou letech se vracejí United Airlines a Delta Airlines se sezonními linkami do New Yorku. Nově se cestujícím z Prahy se začátkem letní sezony otevírá spojení do saúdskoarabského Rijádu, španělských Alicante a Almeríe, nebo portugalského města Faro.