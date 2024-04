Praha bude mít opět spojení s Čínou. Hainan Airlines obnoví linku do Pekingu

Čínští turisté tuzemskému cestovnímu ruchu a zejména Praze citelně chybějí. V roce 2019 dorazilo do Česka rekordních více než 600 tisíc turistů z Číny, loni to bylo pouze 90 tisíc.

„Pevně věřím, že právě obnovená přímá linka do Pekingu bude tím správným stimulem pro další rozvoj příjezdového cestovního ruchu z Číny. Spojení do Pekingu bude také skvělou příležitostí pro české turisty nejen k poznávání čínské metropole, ale díky navazujícím letům také celé Číny a Asie,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Letadla dopravce Hainan Airlines budou z Prahy odlétat v pondělí, ve středu a v pátek vždy ve 14:00. Do Pekingu dorazí následující den v 05:20 tamního času, tedy s šestihodinovým časovým posunem. Společnost plánuje lety obsluhovat letounem Airbus A330 s kapacitou 260 míst v klasické ekonomické a 32 míst v byznys třídě. „Letenky na přímý let jsou již v prodeji a cena zpáteční letenky začíná pod 15 tisíci korunami a v Business Class pod 65 tisíci korunami,“ uvedl ředitel prodejního portálu zaměřeného na letenky Letuška.cz Josef Trejbal.

Přerušení původního spojení s Prahou oznámil dopravce v souvislosti s propuknutím covidové infekce v lednu 2020. O měsíc později byly vládním nařízením zrušeny i zbylé linky do Sianu, Šanghaje a Čcheng-tu. Opětovný návrat přímých spojení do jihovýchodní Asie probíhá postupně. Od loňského března se vrátilo spojení do jihokorejského Soulu, od července pak začala společnost China Airlines provozovat spojení na Tchaj-wan do metropole Tchaj-pej