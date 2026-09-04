„Český trh je pro Condor důležitý. Naše spojení mezi Prahou a Frankfurtem poskytuje českým cestujícím pohodlný přístup k naší rostoucí mezinárodní síti. Tato instalace představuje výrazný a hravý způsob, jak lidem v Praze přiblížit zážitek z cestování se společností Condor,“ uvedl Willibald Schmidt, regionální manažer pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
Z Prahy do Frankfurtu odlétají spoje třikrát za den, vždy v 9:55, v půl třetí odpoledne a deset minut po osmé hodině večerní. Tyto časy jsou podle Schmidta nastavené tak, aby umožňovaly efektivně pokrýt přestupy na navazující dálkové lety společnosti různě po světě.
Celkem provozují aerolinky Condor na 45 tisíc letů ročně na osmnácti dálkových a 33 krátkých linkách. Aerolinky s hlavní bází v německém Frankfurtu provozují na pět desítek letadel a zaměstnávají kolem pěti a půl tisíce lidí.
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Praha bude mít dvě přímé linky do Saúdské Arábie. Létat budou třikrát v týdnu
Linka mezi Frankfurtem a Chicagem bude zavedená od září příštího roku, od konce června bude v provozu let do Namibie. „Namibie dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější dálkové destinace německých turistů. Díky tomuto přímému spojení a naší moderní flotile letadel Airbus A330neo vytváříme atraktivní nabídku pro individuální cestující i cestovní kanceláře, která reaguje na vysokou poptávku po cestách do jižní Afriky.“ uvedl generální ředitel Peter Gerber.