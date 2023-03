Česko bude mít přímou linku na Tchaj-wan. Začne létat od července

Cestující z České republiky se dočkají po dvou letech obnovení přímé linky do Číny. Nikoliv ovšem do pevninské, ale na Tchaj-wan. Od druhé poloviny července by lety měla začít provozovat tchaj-wanská letecká společnost China Airlines, uvedlo ministerstvo dopravy.