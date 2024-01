Pražskému letišti pomohly exotické linky, pasažérů přibylo o třetinu

Pražské Letiště Václava Havla se postupně začíná přibližovat k doposud rekordním počtům linek i cestujících z období před vypuknutím koronavirové pandemie. „V rekordním roce 2019 se z Prahy létalo do 190 destinací, v roce 2023 jsme se dostali na číslo 167,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Kromě zmiňovaných dálkových letů mohly za nárůst počtu cestujících i další zejména dovolenkové destinace, jako jsou spojení do chorvatského Dubrovníku, španělské Sevilly a Bilbaa nebo italského Rimini.

Před zahájením loňské letecké sezony přitom letiště počítalo se zhruba dvanácti a půl miliony cestujících. Během léta pak očekávání navýšilo na 13,6 milionu, což se nakonec ještě o nějakých dvě stě tisíc pasažérů podařilo překonat. I tak ale loňský rok zaostal za rokem 2019, kdy se počet cestujících blížil osmnácti milionům.

S dalším navýšením počítá pražské letiště i napřesrok, kdy cílí na 15,5 milionu odbavených cestujících. K tomuto nárůstu by měly přispět nové linky tuzemské společnosti Smartwings do letoviska Ponta Delgada v Portugalsku nebo jihoitalského Brindisi, jako i spojení Ryanairu do polské Poznaně nebo do moldavského Kišiněvu od dopravce FlyOne.

Právě linky do postsovětských republik, které jsou nyní omezené v důsledku rusko-ukrajinské války, představují zásadní rozdíl mezi současnou výkonností pražského letiště a rekordními sezonami do roku 2019. Tehdy z Prahy do Ruské federace, Běloruska a na Ukrajinu létala letadla na šestnácti linkách.