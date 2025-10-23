Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

Tomáš Cafourek
  13:44
Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní letový řád, který začíná 26. října, přinese do prahy patnáct nových přímých spojení a dvanáct nových dopravců. Zvýší se například počet letů do exotických destinací.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Novinkou z řad dovolenkových destinací je například jordánský Ammán, Šardžá ve Spojených arabských emirátech nebo marocký Marrákeš.

Zimní letový řád 2025/26

Počet destinací: 127

Počet dopravců: 66

Meziroční nárůst sedačkové kapacity: 12,6 %

Meziroční nárůst počtu letů:
12,2 %

Počet nových destinací: 15

Počet nových dopravců: 12

„Cestování už dávno není jen záležitostí letní sezony. Zimní měsíce se stávají stále populárnějším obdobím pro dovolené Čechů v zahraničí, ale i pro návštěvy zahraničních turistů v Praze. Očekáváme, že během letošní zimní sezony odbavíme více než 6,4 milionu cestujících, uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Kromě exotických destinací se v letovém řádu největšího tuzemského letiště objeví nové nebo obnovené spojení do francouzských měst Bordeaux a Toulouse, severomakedonského Skopje nebo arménského Jerevanu. Na dalších dvaceti zavedených linkách, jako jsou například Athény, Dublin, islandský Reykjavík nebo na lince do Paříže, přibudou také nové týdenní frekvence.

Sedm linek přidají Smartwings

Celkem má během zimní sezony, která potrvá do 28. března, přibýt v meziročním srovnání 45 tisíc letů, což představuje dvanáctiprocentní navýšení kapacity. Významnou část z tohoto navýšení se týká tuzemských Smartwings, které v zimním řádu zavedou kromě zmiňovaného spojení do Toulouse dalších šesti destinací. Konkrétně Plánují létat do Bruselu, Barcelony, Porta, Bukurešti, Bilbaa a Říma.

Za lyžování v Itálii si tuto zimu připlatíte. Zájezdy už teď zdražuje olympiáda

„Rozšíření portfolia Smartwings je reakcí na rostoucí poptávku po přímých letech do evropských měst. Zájem o lety do nově oznámených destinací výrazně předčil naše očekávání,“ uvedl Michal Váňa, obchodní ředitel společnosti, která je z pohledu nabízené sedačkové kapacity dvojkou na pražském letišti za irskou nízkonákladovkou Ryanair.

Nárůst příletů, odletů a počtu odbavených pasažérů zaznamenává pražské letiště po celý rok. Od ledna do konce srpna odbavilo na 11,5 milionu cestujících, což v meziročním srovnání představuje zhruba sedmiprocentní nárůst.

Nejvíce lidí létá z Prahy do Londýna, Paříže, Amsterodamu, Istanbulu, nebo Dubaje. Petici největších dopravců kromě výše zmiňovaných uzavírají easyJet, Wizz Air a nizozemské KLM.

TOP 5 pražského letiště

Cílová města podle kapacity
Londýn, Paříž, Amsterdam, Dubaj, Istanbul

Cílová města podle týdenních frekvencí
Londýn (až 11× denně), Paříž (až 9× denně), Amsterdam (až 7× denně), Frankfurt (až 7× denně), Tel Aviv (až 5× denně)

Země podle počtu destinací
Velká Británie (14), Španělsko (12), Itálie (11), Francie (9), Turecko (5)

Dopravci podle nabízené sedačkové kapacity
Ryanair, Smartwings, easyJet , Wizz Air, KLM

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

