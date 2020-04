Piloty čekají kondiční lety na simulátorech, hrozí jim ztráta licence

„Potřebná přezkoušení na simulátoru zajišťují ČSA podle plánu,“ uvedl šéf profesní organizace CZALPA, zastupující piloty Českých aerolinií Stanislav Fiala. Piloti tuzemských aerolinií by tak problémy s udržením takzvané typové kvalifikace mít neměli. Přezkoušení přímo v letadle se pak provádí jen jedenkrát do roka, dodal Fiala.

Na zemi zůstal kvůli omezení cestování například i Štěpán Šípal, který létá pro charterové aerolinky Van Air sídlící v Brně. „Létáme pouze cargo, protože zboží se může přepravovat i nadále. Je ale potřeba mnohem méně pilotů než v normální situaci,“ uvedl Šípal. Pokud by výpadek přetrval tříměsíční období, musel by i on na přezkoušení na simulátoru.

Kromě pilotů velkých dopravních letounů působí karanténní opatření komplikace i ve sportovním létání. Kvůli možné nákaze letištního personálu omezilo například ministerstvo dopravy pohyb lidí na menších letištích. Jejich provozovatelé tak musejí vést evidenci všech, kdo se na letištní ploše vyskytují. Kromě leteckého personálu, techniků a dalších lidí nezbytných pro provádění letů na ní ale nikdo nesmí.

Pravidelně se musí dezinfikovat letouny, na kterých je prováděn letecký výcvik. „Posádky používají jednorázové rukavice a vhodnou ochranu nosu a úst. Po provedení letu nebo série letů jsou měněny návleky mikrofonů i náušníky sluchátek,“ uvedlo ministerstvo v předpisu, na jehož základě může výcvik pilotů i rekreační a sportovní létání probíhat i během epidemie.

Nejpřísnější pravidla přitom platí při přeletu na jiné letiště. Tam posádka nesmí vystoupit, pokud to není nezbytně nutné. Piloti bezmotorových kluzáků, kteří se po přistání pochopitelně nemohou vznést a vrátit zpět na původní letiště, tak například musí mít dopředu sjednaný odvoz, stanovilo ministerstvo dopravy.