„Těší nás, že můžeme v Praze přivítat nového dopravce Flyadeal. Nové spojení z Džiddy a navýšení kapacity na trase z Rijádu dále posílí naši konektivitu s Blízkým východem i vztahy mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií,“ uvedl předseda představenstva pražského letiště Petr Pos.
Podle něj se dá očekávat, že spojení v obou směrech využije na dvacet tisíc pasažérů. Pro Prahu navíc cestující z Blízkého východu představují velmi bonitní návštěvníky, kteří patří k turistům, kteří v metropoli utrácejí nejvíce peněz.
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„Nové linky poskytují cestujícím ze Saúdské Arábie skvělou příležitost, aby navštívili a lépe poznali jedno z nejpůvabnějších evropských hlavních měst,“ uvedl Loyd Misquitta, obchodní ředitel letecké společnosti Flyadeal. Kromě Prahy oznámil dopravce spuštění linek do italského Milána a bosenského Sarajeva.
Pražská spojení bude během léta obsluhovat Airbus A320neo s kapacitou 186 cestujících. V provozu budou do konce září.