Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě

První pokus doručení hudebního nástroje z prodejny Kytary.cz letecky pomocí dronu z prodejny k zákazníkovi.(9. února 2022) | foto: MAFRA

Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem ukulele. Ovšem nikoli s klasickým kurýrem, ale zavěšené pod komerčně vyráběným dronem. Myšlenka doručování menších zásilek (například léků) se už v řadě zemí rozeběhla. V Česku se však stále čeká na spuštění celoevropského systému, který by byl skutečně efektivní a neumožňoval uspořádat jen tu a tam marketingovou událost, jakou je výše uvedený příklad, který měl přitáhnout pozornost k internetovému prodejci hudebních nástrojů.

Aby se v budoucnu, kdy bude nebe zahlcené drony, nesrážely a neohrožovaly pilotovaná letadla a další stroje, pracují experti z Řízení letového provozu a Úřadu pro civilní letectví na projektu U-space, který by všechny tyto stroje měl vzájemně koordinovat. Další krok, který přiblíží legální a efektivní létání s drony za hranicí přímé viditelnosti, je plánován na léto příštího roku.

Právě v tomto čase by měl být spuštěný systém umožňující v reálném čase shromažďovat identifikační data všech dronů těžších 250 gramů, které se v tu chvíli nacházejí na nebi, sledovat jejich pohyb a zpětně informovat jejich operátory o mimořádnostech. Například o tom, že jejich trasu letu naruší třeba akce integrovaného záchranného systému, a fakticky je tak donutí přistát.

Koordinace dronů a předcházení možným srážkám je pouze technickým problémem. Obtížnější je to s paraglidisty, rogalisty a dalšími vyznavači obdobných sportovních a volnočasových aktivit.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

