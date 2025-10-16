Aby se v budoucnu, kdy bude nebe zahlcené drony, nesrážely a neohrožovaly pilotovaná letadla a další stroje, pracují experti z Řízení letového provozu a Úřadu pro civilní letectví na projektu U-space, který by všechny tyto stroje měl vzájemně koordinovat. Další krok, který přiblíží legální a efektivní létání s drony za hranicí přímé viditelnosti, je plánován na léto příštího roku.
Právě v tomto čase by měl být spuštěný systém umožňující v reálném čase shromažďovat identifikační data všech dronů těžších 250 gramů, které se v tu chvíli nacházejí na nebi, sledovat jejich pohyb a zpětně informovat jejich operátory o mimořádnostech. Například o tom, že jejich trasu letu naruší třeba akce integrovaného záchranného systému, a fakticky je tak donutí přistát.
Koordinace dronů a předcházení možným srážkám je pouze technickým problémem. Obtížnější je to s paraglidisty, rogalisty a dalšími vyznavači obdobných sportovních a volnočasových aktivit.