„Loňské extrémně dobré prodeje ale vyrovnávají či dokonce lehce překonávají i Řecko a Bulharsko. Naopak není žádná destinace, kde bychom vyloženě zaznamenali propad,“ uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.
Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci
Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...
Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku
Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...
McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy
Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...
Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice
Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...
Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění
Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...
Osobních bankrotů přibylo, může za to i lepší dluhové poradenství
Soudy loni v Česku vyhlásily o dvanáct procent osobních bankrotů více než v roce 2024, celkem 15 445. Jejich počet se tak dostal na úroveň roku 2021. Nejvíce osobních bankrotů připadá na...
Končí silná vlna předprodejů letních zájezdů, vede Turecko či Albánie
Prodeje rodinných dovolených nakupovaných s předstihem opanují Turecko a Egypt, významně rostou ale i méně okoukané balkánské země, jako jsou Albánie nebo Černá Hora. Na základě prodejů...
Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá
Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...
Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid
Grónsko se v posledních letech těší rostoucímu zájmu turistů, což přineslo nové investice včetně otevření nového letiště v hlavním městě Nuuk. S hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa o...
Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma za hračkami Hamleys bankrotuje
Firma Inexad, provozovatel hračkářství Hamleys a zábavního domu Playground na pražských Příkopech na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....
Vyspělé země mají rekordní dluhy. Globální stabilita je v ohrožení, varují experti
Obrovská zadlužení byla dříve typická hlavně pro chudé a málo rozvinuté ekonomiky. Situace se ale změnila. Extrémní dluhy čím dál více trápí i země, u nichž by to ještě před několika desítkami let...
Boeing vykázal rekordní tržby, po letech konečně zaznamenal zisk
Americký výrobce letecké techniky Boeing loni poprvé od roku 2018 dosáhl čistého zisku. Ten činil 2,24 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) po předloňské ztrátě 11,83 miliardy dolarů, uvedla firma ve...
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak ČEPS posuzoval význam Chvaletic a Počerad
ČEPS, státní správce elektrizačních sítí, vydal analýzu, ve které doporučuje uzavření uhelné elektrárny Počerady a pokračování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice. Společnost také zveřejnila...
Dva bloky v Chvaleticích zachovat, doporučil ČEPS. Počerady mohou zavřít
Správce přenosové soustavy ČEPS vydal očekávanou analýzu, jež pomůže rozhodnout o dalším osudu uhelných elektráren, které společnost Sev.en plánuje uzavřít na přelomu tohoto a příštího roku. Podle...
Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu
U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...
Sportovní řetězec Hervis mění majitele. Před lety působil v Česku
Maloobchodní síť se sportovním vybavením Hervis, která před pár lety působila i v České republice, mění majitele. Novými vlastníky se místo rakouské skupiny Spar stali Sven Voth jako zakladatel...
Trh s dvěma miliardami lidí a emancipace od USA. Indie a EU mají historickou dohodu
Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou...