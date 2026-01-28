Končí silná vlna předprodejů letních zájezdů, vede Turecko či Albánie

Prodeje rodinných dovolených nakupovaných s předstihem opanují Turecko a Egypt, významně rostou ale i méně okoukané balkánské země, jako jsou Albánie nebo Černá Hora. Na základě prodejů prostřednictvím nabídky First Minute očekávají cestovní kanceláře minimálně stejně silnou sezonu, jakou byla ta loňská.

„Loňské extrémně dobré prodeje ale vyrovnávají či dokonce lehce překonávají i Řecko a Bulharsko. Naopak není žádná destinace, kde bychom vyloženě zaznamenali propad,“ uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

