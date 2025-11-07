Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Tomáš Cafourek
Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V Česku a na Slovensku žije zhruba deset tisíc lidí, pro které cestovní kanceláře připravují luxusní dovolené na míru. Cestovatelské návyky superbohatých se proti běžným turistům liší prakticky ve všem, podle expertů touží především po originalitě, rozhodování na poslední chvíli a ekologii. Pokud je ovšem neomezuje v létání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bombardier Aerospace

„Luxusní cestování se dříve dalo zobecnit na určité destinace. Před deseti patnácti lety byla třeba Dubaj automaticky považovaná za luxusní destinaci. Dnes už je to celé jinak,“ uvedl ředitel cestovní kanceláře Elite Voyage Štěpán Borovec.

S tím, jak se cestování i do vzdálených míst otevřelo běžné populaci, hledají bohatí cestovatelé nové zážitky. Lákají je například různé významné události a zážitky. Ocení tak spíše prohlídku muzea umění s kurátorem zaměřeným na epochu, která klienta zajímá, než dovolenou v exotické destinaci, kde už ale byl každý druhý.

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Nejnavštěvovanější destinace se tak u bohaté klientely poměrně rychle střídají. Například Rakousko je letos v počtu návštěv na druhé říčce za Itálií, vloni ale bylo až sedmé. Z druhého místa na šesté se meziročně propadly USA a mezi největšími skokany se letos umístila Černá Hora.

To je podle Borovce dáno tím, že superboháči touží po prvenstvích ve své sociální bublině a chtějí objevovat nové destinace. Musí ale nabízet úroveň služeb, na kterou jsou zvyklí. To se projevuje v poměrně malé ochotě využívat služeb širší palety hotelů. V top dvacítce těch nejnavštěvovanějších jsou tak z valné většiny stále stejná jména světových hotelových řetězců.

Více dlouhých letů soukromým tryskáčem

Průměrná cena zpátečního letu se podle publikace Luxury Travel Report, kterou cestovní kancelář Elite Voyage vydává, zvýšila meziročně zhruba o 30 procent na více než 850 tisíc korun. Vůbec nejdražší letošní let představoval cestu pro celou rodinu na Mauricius strojem Bombardier Global 600 za zhruba 7,2 milionu korun. Důvodem je rostoucí zájem o delší mezikontinentální lety, které průměr významně navyšují.

Většina cest se ale stále i v této kategorii uskuteční na pravidelných linkách. Nejčastěji superbohatá klientela využívá služeb společností Emirates, Austrian Airlines (klienti z Moravy a Slovenska, kteří mají Vídeň jako domovské letiště) nebo Qatar Airlines. Překvapivě ale nejsou výjimkou ani nízkonákladové aerolinky v případě letů do hlavních evropských center.

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

„Je to primárně z důvodu přímého spojení, tedy za méně komfortu časová úspora. Máme ale i klienty, kteří by raději čekali tři hodiny na přestupu v Mnichově, než letěli napřímo nízkonákladovkou,“ uvedl spolumajitel kanceláře Petr Udavský.

Obecně ale platí, že bohatá klientela nemá problém s létáním a rozhoduje se spíše impulzivně, než že by dovolené do posledního detailu plánovala mnoho měsíců dopředu. Rekordmanem v počtu letů je podle Udavského jeden z klientů, který během roku letěl na 22 dovolených od krátkých pobytů ve dvou po rodinné dovolené a dovolené s přáteli.

Bezemisní hotel, maso od místního farmáře

I přes rostoucí trend létání se postupně i mezi českými boháči rozmáhá zájem o témata ekologické udržitelnosti. V tomto případě často mladší členové domácnosti rozhodují významně o tom, jakou dovolenou rodina nakonec vybere. Typickým klientem, který platí, je ze 78 procent muž, jehož průměrný věk se letos meziročně mírně snížil z 53 na 51 roku.

Zejména vlivem dětí tohoto typického klienta jsou proto žádané hotely, které deklarují bezemisní provoz případně spolupráci s místními dodavateli potravin a další formy snahy o snižování uhlíkové stopy.

O snižování mnohem vyšší stopy z létání ale zájem není. Lidí, kteří by si v této skupině létání z ohleduplnosti k planetě odpustili, je minimum. Podobně mezi českými superboháči není podle Udavského příliš velký zájem ani o možnost připlatit si za udržitelnější letecké palivo nebo ofsety na kompenzaci propáleného kerosinu.

