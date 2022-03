ČSA zachrání Šimáněho Prague City Air. Věřitelé s plánem souhlasí

Největší částku získají zajištění věřitelé Quiver beta a Lufthansa Technik: 55 milionů korun a zhruba 3,3 milionu korun. Pro nezajištěné věřitele jde podle znaleckého posudku Grant Thornton o částku přesahující 207 milionů korun. To je jen zlomek dluhů, které za sebou společnost patřící do skupiny Smartwings zanechala. Včetně obří bezmála sedmnáctimiliardové pohledávky výrobce letounů Airbus šlo o více než devatenáct miliard korun.

Podle zástupců dlužníka by ale konkurs byl pro věřitele ještě mnohem méně výhodný, konkrétně by mezi ně mohlo být vyplaceno o 94 milionů korun méně než v případě varianty schválené reorganizace. Důvodem je především skutečnost, že ČSA jako letecký dopravce v případě konkursu podle právního názoru Smartwings přijdou o licenci leteckého dopravce, a to i v případě, že by byly prodány nějakému potenciálnímu zájemci.

Reorganizační plán schválili všichni přítomní věřitelé, jen několik málo se rozhodování o dalším osudu jedné z nejstarších aerolinek zdrželo. Šlo zejména o společnost Airbus, podle které zatím ještě nebyly její nároky zaprotokolovány a požádala o vyjmutí z hlasovacího kvóra.

ČSA zasáhly dopady epidemie koronaviru, dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už předloni propustil kolem 300 pracovníků. Loni v únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. Nyní firma zaměstnává zhruba stovku leteckého i neleteckého personálu a provozuje dvě dopravní letadla. Značně osekanou flotilu ČSA by ale po schválení reorganizačního plánu měly rozšířit další letouny Airbus a 220.

Peníze na vyplacení věřitelů poskytne nový investor, kterým se má podle schváleného plánu stát nová firma Prague City Air, kterou vlastní majitelé Smartwings Jiří Šimáně a rodina Vikových, tedy současní spolumajitelé mateřských Smartwings. Téměř poloviční podíl v ČSA drží čínská státní společnost CITIC.