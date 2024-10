Uhlíkem to ještě nekončí, létání může dál prodražit síra nebo vodní pára

„Zavádí se povinnost monitorovat i jiné emise než CO 2 . Na základě dat, která Evropská komise od provozovatelů získá, v roce 2028 navrhne, zda a jakým způsobem tyto emise zahrnout do ETS,“ řekl vedoucí oddělení obchodování s emisemi na ministerstvu životního prostředí Jan Tůma.

Zmiňovaný evropský systém obchodování s emisemi (ETS) v podstatě znamená, že každé aerolinky musejí povinně nakupovat povolenky na každou tunu vypuštěného CO 2 . V současnosti povolenka na trhu stojí zhruba 60 eur (asi 1 500 korun, pozn. aut.).

Ještě před pár lety byla většina povolenek pro aerolinky bezplatná. Letos je množství bezplatných povolenek o čtvrtinu méně, napřesrok jich bude jen polovina a od roku 2026 budou dopravci muset nakupovat všechny povolenky, které budou potřebovat.

Přetahovat se tak o ně budou nejen s provozovateli jiných dopravních prostředků, ale i s průmyslem. To by mělo podle evropského plánu cenu povolenek tlačit vzhůru a zvýhodňovat takzvané udržitelné letecké palivo SAF (z anglického Sustainable Aviation Fuel), které je chápáno jako bezemisní. Na zkoušku se toto bezemisní palivo začne používat od příštího roku, přičemž dvě procenta veškerého leteckého paliva na pražské Ruzyni bude muset být kategorie SAF. Ostatní tuzemská letiště nesplňují limit 800 tisíc přepravených cestujících za rok, takže požádala o výjimku z povinnosti udržitelné palivo do leteckého kerosinu přidávat.

Použitý olej dražší nového

Bezemisní paliva se zatím uplatňují jen okrajově. SAF se v roce 2021 podílel napříč Evropou na celkové spotřebě paliva půl procentem, v Česku je dokonce kvůli vysokým nákladům na leteckém provozu zastoupen čistou nulou. Obecně se totiž vyrábí zpravidla buď z recyklovaného paliva, nebo recyklovaných rostlinných olejů, což je dvakrát až šestkrát dražší ve srovnání s klasickým fosilním palivem. Podle výrobců se dá očekávat, že udržitelného paliva bude na trhu nedostatek a letečtí dopravci budou muset platit pokuty za používání toho klasického.

Cena udržitelného leteckého paliva je podle Unipetrolu dvaapůlkrát dražší než klasického – ne kvůli technologické náročnosti, ale kvůli nedostatku vstupních surovin. Pro výrobu SAF totiž už není možné využít vypěstovanou řepku ani celulózu z pokácených stromů, ale musí jít vždy o recyklované suroviny.

„Použitý kuchyňský olej proto na trhu stojí víc než čistý olej v supermarketu,“ uvedl ředitel pro dekarbonizaci ve společnosti Orlen Unipetrol Martin Růžička.Zbytek ceny tvoří čištění a energetické náklady na úpravu. Unipetrol, který je jediným výrobcem leteckých paliv v Česku a zároveň se jeho výrobky na spotřebě kerosinu podílejí asi polovinou, v minulosti zkoumal možnost výkupu použitých olejů. Potenciál byl ale nedostatečný.

Zlom se čeká v roce 2030

Na druhou stranu ani množství bezuhlíkových paliv, které se v Česku bude muset v nejbližších letech spotřebovat, nemotivuje výstavbu nových zařízení. V nejbližších letech tak podle Růžičky asi v tuzemsku nevznikne žádná nová rafinerie, která by udržitelné palivo dokázala vyrábět. Bezemisní složka se raději bude nakupovat z ciziny a následně do fosilního paliva přimíchávat.

„Postavit technologii na výrobu pěti tisíc tun syntetických paliv, to by byla nejdražší syntetická paliva na světě,“ uvedl Růžička. Ekonomicky by se mohla tato rovnice zlomit v době, kdy bude povinnost přimíchávat do paliva šest procent udržitelného paliva, což má nastat po roce 2030.V roce 2050 má být podle evropských plánů udržitelného paliva 70 procent.

Na trase mezi Prahou a Bruselem vypustí boeing 737, tedy jeden z nejběžnějších komerčních strojů, zhruba deset tun CO 2 . To při stávajících cenách povolenek představuje při běžné sedadlové konfiguraci náklad navíc pro každého pasažéra do čtyř eur. Smyslem nařízení je růst cen povolenek spolu s postupným snižováním jejich počtu v oběhu. „Pokud by trajektorie klesání povolenek pokračovala jako dnes, povolenky v systému dojdou kolem roku 2039,“ uvedl Tůma.