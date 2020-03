Cesty z Asie se uzavírají. Lety přeruší Emirates a Turkish Airlines

Podle informací iDNES.cz přiletí Emirates v pátek do Prahy naposledy s obřím Airbusem A380. Na zbývající dny ho pak kvůli nevytíženosti nahradí Boeingem 777.

„Pro návrat vašich klientů do Prahy využijte prosím lety do 24.03.2020. V současné době lze ještě využít lety do Vídně a do Mnichova,“ vzkázal dopravce ze Spojených arabských emirátů tuzemským prodejcům letenek. Právě nalezení náhradních spojů je dnes největším problémem a možnosti se zužují každý den.

Přestože už týden platí pro české občany zákaz cestovat, výjimku mají ti, kteří se chtějí vrátit do vlasti. „Od páteční noci téměř nespíme, snažíme se prioritně pomoci našim klientům, kteří uvízli v zahraničí. Někteří se tak mohli vrátit ke svým rodinám na poslední chvíli, jinak by skončili v karanténě v Iráku či v jiných zemích. Těch případů jsou tisíce, tento boj stále nekončí,“ popisuje situaci šéf prodeje letenek tuzemské společnosti Letuška.cz Josef Trejbal.

Obavy, že se všichni Češi nebudou moci vrátit domů už potvrdila i Věra Jinačinová z konkurenční Student Agency. Podle Trejbala by se situace během příštího týdne mohla dostat do stavu, kdy na pražskou Ruzyni nebude létat vůbec nic. Provoz ostatních českých letišť už na začátku vyhlašovaných opatření proti šíření koronaviru vláda zakázala.

Mezi prvními z pražského letiště přestaly létat ČSA a Smartwings. V týdnu se k nim připojily mimo jiné rakouské Austrian Airlines nebo belgické Brussels Airlines. Emirates odstávku plánují do konce června, turecký dopravce zatím lety přerušil do 17. dubna.