Areál v Líních je překvapivě rozsáhlý, plný vyloženě zdevastovaných vojenských objektů. Jaký je váš záměr – nebo armády –, co by se s tímto majetkem mělo podniknout?
Letištní areál, co se týká nemovitého majetku, je ve vlastnictví resortu obrany a spravuje ho Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Zároveň je tu státní podnik Vojenské lesy a statky, který zajišťuje ostrahu areálu, a LOM Praha, který zajišťuje provoz letiště. Areál je do budoucna zamýšlen jako rozvojový pro logistickou podporu Armády ČR. Je zpracovaná takzvaná zastavovací studie, která počítá s tím, že mnoho nemovitostí v areálu půjde takzvaně k zemi. Bude se tu budovat nové logistické zázemí pro armádu, pro aktivní zálohy. Zároveň by letiště v Líních mělo sloužit pro takzvaný Host Nation Support – to znamená pro podporu spojeneckých vojsk NATO, například pro potřeby jejich případného přesunu.
Výcvik bychom určitě zvládli i bez tohoto letiště. Kdyby ale přestalo existovat, stát by přišel o část strategické infrastruktury, která je stěžejní v krizových situacích.