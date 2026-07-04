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Místo baterek armádní hub. Na letiště v Líních mohou létat i obří nákladního stroje

Tomáš Cafourek

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Ředitel LOM Praha Jiří Protiva | foto: Petr EretMAFRA

Důležité místo pro logistické operace české armády, kde mohou přistávat letadla do velikosti čtyřmotorového nákladního stroje Hercules. Po ukončení plánů na gigafactory pro výrobu baterií do elektroaut a jiných komerčních aktivit se o letiště v Líních opět hlásí armáda. Ta počítá s tím, že donedávna nepotřebné letiště přestaví v prostor, který by mohl být efektivně využíván mimo jiné i k přesunům vojsk v rámci NATO. Tradice aeroklubů a dalšího civilního provozu ale musí být v Líních zachovaná, říká ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Areál v Líních je překvapivě rozsáhlý, plný vyloženě zdevastovaných vojenských objektů. Jaký je váš záměr – nebo armády –, co by se s tímto majetkem mělo podniknout?
Letištní areál, co se týká nemovitého majetku, je ve vlastnictví resortu obrany a spravuje ho Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Zároveň je tu státní podnik Vojenské lesy a statky, který zajišťuje ostrahu areálu, a LOM Praha, který zajišťuje provoz letiště. Areál je do budoucna zamýšlen jako rozvojový pro logistickou podporu Armády ČR. Je zpracovaná takzvaná zastavovací studie, která počítá s tím, že mnoho nemovitostí v areálu půjde takzvaně k zemi. Bude se tu budovat nové logistické zázemí pro armádu, pro aktivní zálohy. Zároveň by letiště v Líních mělo sloužit pro takzvaný Host Nation Support – to znamená pro podporu spojeneckých vojsk NATO, například pro potřeby jejich případného přesunu.

Výcvik bychom určitě zvládli i bez tohoto letiště. Kdyby ale přestalo existovat, stát by přišel o část strategické infrastruktury, která je stěžejní v krizových situacích.

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Místo baterek armádní hub. Na letiště v Líních mohou létat i obří nákladního stroje

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Ředitel LOM Praha Jiří Protiva

Důležité místo pro logistické operace české armády, kde mohou přistávat letadla do velikosti čtyřmotorového nákladního stroje Hercules. Po ukončení plánů na gigafactory pro výrobu baterií do...

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