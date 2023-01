Patrové postele a zóny pro protažení. Oceánské aerolinky bojují o zákazníky

Společnost Air New Zealand už příští rok uvede na svých palubách do praxe nová spací lůžka Skynest, na kterých budou mít cestující možnost si zarezervovat čtyřhodinový časový úsek.

Dopravce zahájil lety do New Yorku loni v září a už nyní si mohou pasažéři připlatit i za takzvaný „Skycouch“, a tedy jakousi improvizovanou postel, která případně vznikne z přeměny řady tří sedadel vedle sebe, jak informovala agentura Bloomberg.

Nezaostávají ale ani aerolinie Qantas, které nyní ve snaze přilákat nové zákazníky investují miliony dolarů do nových letištních salónků. Koncem roku 2025 Qantas odstartují i první přímé lety, které spojí Sydney s New Yorkem i Londýnem. Dopravce si kvůli tomu objednal hned dvanáct upravených letadel Airbus SE A350-1000, ve kterých budou mít cestující extra prostor pro nohy a speciální zónu pro protažení.

„Mnoho lidí, kteří na této trase cestují, hledá trochu toho pohodlí navíc,“ řekl Bloombergu Brent Thomas, který je provozním ředitelem cestovní kanceláře House of Travel.

Postup obou oceánských aerolinek může inspirovat i další významné mezinárodní přepravce. Častější lety do New Yorku by mohly v budoucnu odstartovat i nárůst poptávky po cestování z Tichomoří do Evropy.

Podle Leanne Geraghytyovové, která je ředitelkou sekce péče o zákazníky ve společnosti Air New Zealand, je zájem o cestování z Austrálie do USA už od léta velký. Promítl se ale i do cen, jelikož díky vyšší poptávce mohou firmy přenášet zvýšené náklady na pohonné hmoty na své cestující snadněji.

Třeba společnost United Airlines tento týden uvedla, že zisky za první čtvrtletí letošního roku budou podle původních odhadů až dvojnásobné. Společnost Qantas, která byla během pandemie jen pár týdnů od kolapsu, bude podle analytických odhadů rovněž generovat rekordní zisky.