Taková je realita. Letecké palivo může Evropě chybět už v květnu

  18:00
Nedostatek leteckého paliva Evropě v dubnu zatím nehrozí. Experti ale varují, že během následujícího měsíce by situace mohla být kvůli válce na Blízkém východě jiná. Země Evropské unie jsou totiž na jeho dovozu závislé a za běžných okolností odebírají většinu dodávek právě ze zemí Perského zálivu. Aerolinky ve stejnou dobu zavádějí palivové příplatky.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Válka s Íránem připravuje globální ekonomiku o miliony barelů ropy a ropných produktů denně. I proto ceny paliv výrazně rostou, a to dokonce rychleji než cena samotné ropy. Některé letecké společnosti už varují, že pokud bude konflikt pokračovat, mohou rušit část letů, uvedla agentura Bloomberg.

Evropa však může být podle odborníků ještě několik následujících týdnů relativně v klidu. „Rezervních zásob je zatím dostatek. Úbytek nových dodávek ale vytvoří tlak na rafinerie,“ uvedl analytik Janiv Shah ze společnosti Rystad Energy. Zásoby by se v Evropě podle něj mohly začít výrazněji tenčit během května.

Záležet bude hlavně na tom, jestli se podaří zprůchodnit Hormuzský průliv, který je kvůli íránským útokům a hrozbám již několik týdnů víceméně zablokovaný. Pokud se ale situace do konce dubna nezlepší, mohou Evropu postihnout i omezené lokální výpadky, varuje zpráva analytické společnosti Kpler.

Ačkoliv nedostatek leteckého paliva Evropu minimálně zatím trápit příliš nemusí, jinak je to ale v případě jeho ceny, která se v posledních třech týdnech více než zdvojnásobila. Dopravci na tento fakt rychle zareagovali. Zdražili letenky a zavádějí speciální palivové příplatky.

K takovému kroku se odhodlala třeba letecká společnost Air France-KLM. Podobné je to v případě Cathay Pacific Airways, kde cena palivového příplatku na některých trasách aktuálně dosahuje 200 dolarů (asi 4 200 korun) za letenku. Americká JetBlue Airways zdražila odbavená zavazadla i další služby.

Šéf United Airlines Holdings Scott Kirby varoval, že ceny letenek mohou kvůli situaci vzrůst až o 20 procent. „Taková je realita. Ceny leteckého paliva za poslední týdny stouply dramaticky,“ uvedl pro Bloomberg. Další růst cen ropy by měl podle něj ještě fatálnější následky.

Data společnosti Deutsche Bank ukazují, že ceny vnitrostátních letů v USA během jediného týdne stouply o 17 procent. Co se týká transatlantických letů, jejich cena se zvýšila o 6 procent. Letecká společnost Delta Air Lines obhajuje zdražení tím, že její náklady na palivo jen v březnu meziročně stouply o neúnosných 400 milionů amerických dolarů.

Ve stejnou dobu začaly některé aerolinky upravovat letové řády. Řada společností navíc zvažuje, že některé méně výdělečné spoje zruší. Současná situace komplikuje hlavně provoz nízkonákladovým aerolinkám, které dlouhodobě operují s minimálními maržemi a zdražení paliv pro ně představuje zásadní problém. Podle agentury Bloomberg krizi pociťují hlavně aerolinky Spirit Airlines a Frontier Airlines.

K nedostatku leteckého paliva na trzích se před pár dny vyjádřil i americký prezident Trump. Evropě vzkázal, aby jej nakupovala od Spojených států, kde je tohoto paliva dostatek. Jeho slova mířila hlavně k Francii, Nizozemsku a Velké Británii, které se v Evropě řadí mezi největší dovozce letecký paliv ze zemí Perského zálivu, uzavírá Bloomberg.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

5. dubna 2026

