Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na dovolenou odletíte, uklidňují experti. Rafinerie zvedly produkci kerosinu

Autor:
  18:00
S blížícím se létem a stále neukončenou válkou v Íránu rostou i obavy, zda kvůli nedostatku paliva nebudou aerolinky rušit lety do oblíbených dovolenkových destinací. Podle informací odborníků to však vypadá, že letecké cesty k moři by se měly odehrát bez větších problémů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Otázkou dne je, zda válka mezi USA a Íránem uzemní letní dovolenkové lety po Evropě. Zatím je odpověď ne. Příměří mezi USA a Íránem se sice může zhroutit a válka znovu vypuknout. Pokud ale nenastane nejhorší scénář, neviditelná ruka trhu už nyní dělá dost pro to, aby většina letadel zůstala ve vzduchu,“ shrnuje energetický expert agentury Bloomberg Javier Blas.

Nasvědčuje tomu podle něj i zlevnění leteckého paliva. Z předválečné úrovně kolem sta dolarů za barel vyskočily velkoobchodní jeho ceny v Evropě a Asii na začátku dubna na rekordních více než 230 dolarů. Od té doby ale klesly o 30 procent na zhruba 165 dolarů za barel. Společnost Cathay Pacific, jeden z největších dopravců v Asii, nedávno oznámila, že v reakci na pokles velkoobchodních cen sníží palivové příplatky.

Černý scénář nehrozí. Evropské aerolinky uklidňují obavy z nedostatku paliva

I z Evropy zaznívají optimističtější hlasy. „Rád bych to řekl zcela jasně: v tuto chvíli nepozorujeme žádné výpadky dodávek leteckého paliva a nečekáme problémy s dodávkami ani během léta,“ řekl začátkem měsíce novinářům Luis Gallego, generální ředitel skupiny IAG, vlastníka British Airways.

Kde jsou technické limity?

Podobně mluví i šéf největší evropské cestovní skupiny TUI Sebastian Ebel. „Nevidíme žádné známky toho, že by palivo mělo v nejbližších týdnech chybět. Neočekáváme, že by konflikt na Blízkém východě měl během letní sezony dopad na něco jiného než na ceny,“ uvedl.

Podle Blase je trh s leteckým palivem relativně malý, tvoří méně než 7,5 procenta celosvětové poptávky po ropě, takže i poměrně malé změny ve výrobě rafinerií a spotřebě aerolinek mohou výrazně posunout rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Pro srovnání: benzin představuje 26,5 procenta globální spotřeby ropy a nafta zhruba 28 procent.

Aerolinky Spirit krachly kvůli cenám paliva, konkurence cítí příležitost

„Problém je, že globální trh s leteckým palivem o objemu 7,8 milionu barelů denně se silně opírá o exportně orientované rafinerie v Perském zálivu. Kuvajtské, emirátské a saúdskoarabské závody loni čistě vyvážely zhruba 400 tisíc barelů leteckého paliva denně,“ vypočítává Blas.

Rekordní marže u leteckého paliva ovšem přiměly rafinerie rychle přesměrovat produkci právě tímto směrem. „Rafinerie sice obvykle nedokážou zvýšit podíl leteckého paliva na produkci o víc než několik procentních bodů, než narazí na technické limity, ale i to může stačit,“ dodává analytik Bloombergu.

Například ve Spojených státech tvořilo před válkou letecké palivo 10,5 procenta produkce rafinerií. Nyní tento podíl vzrostl na rekordních 12,7 procenta a v absolutním vyjádření tak americké rafinerie vyrábějí o 250 tisíc barelů denně více než před rokem.

Na dobré cestě

„Domníváme se, že trh s leteckým palivem je na dobré cestě k obnovení rovnováhy,“ potvrzuje Vikas Dwivedi, ropný analytik z houstonské Macquarie Bank.

Dodatečné množství leteckého paliva ale vzniká na úkor jiných ropných produktů. Řešení problému v letectví tak může vytvořit potíže například u nafty nebo dokonce benzinu. „Přesto pokud by polovina světových rafinerií dokázala zvýšit podíl leteckého paliva podobně jako ty americké, dodatečná produkce by více než vyrovnala výpadky z Blízkého východu,“ dodává Blas.

Čtvrtina cestujících je pryč. Data odhalila pokles v létání kvůli válce v Íránu

Více než fyzický nedostatek paliva podle něj představují riziko chybné kalkulace vedení aerolinek. Pokud si nezajistily ceny paliva předem a zároveň už letenky levně prodaly, mohou se některé charterové společnosti ocitnout v situaci, kdy jim hrozí ztrátové lety.

„Dokážu si představit, že některé dovolenkové charterové firmy zkrachují, což povede ke zrušeným letům. Navíc ty, které budou muset projít restrukturalizací, si z paliva udělají pohodlného obětního beránka. Je mnohem snazší říct, že přestáváte létat na regionální letiště kvůli důsledkům války USA s Íránem, než přiznat, že selhal váš obchodní plán,“ uzavírá Blas.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Na dovolenou odletíte, uklidňují experti. Rafinerie zvedly produkci kerosinu

Doplňování paliva do letadla společnosti Wizz Air na britském letišti Luton (5....

S blížícím se létem a stále neukončenou válkou v Íránu rostou i obavy, zda kvůli nedostatku paliva nebudou aerolinky rušit lety do oblíbených dovolenkových destinací. Podle informací odborníků to...

18. května 2026

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Mojmír Nejezchleb na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou podobu...

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf odboru modernizace dráhy a zástupce bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody Mojmír Nejezchleb. Ten organizaci dočasně vedl po odvolání Jiřího...

18. května 2026  15:37

Bikero po insolvenci ožívá. Nový majitel chystá prodejnu i návrat zimního sortimentu

Bikero v Praze na Brumlovce.

Značka Bikero, prodejce kol, po insolvenci pokračuje pod novým majitelem. Provoz e-shopů bikero.cz a bikero.sk převzala společnost SNOW-HOW ČR. Nový vlastník chystá kamennou prodejnu v Jažlovicích u...

18. května 2026  15:25

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním...

18. května 2026  13:52

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

18. května 2026  11:36

Superdávka začne platit až v srpnu. Kdo na ni má nárok a jak o ni požádat

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila. Příjemci dosavadních podpor, kteří o ni požádali do konce minulého roku, obdrží...

18. května 2026  10:30

Teplárny bez uhlí, bateriové systémy, modulární reaktory. Procházíme generační energetickou proměnou, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května...

Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel...

18. května 2026

Ryanair trhá rekordy. Zisk v loňském roce zvýšil o 40 procent na 55 miliard korun

Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair, zvýšila v uplynulém finančním roce svůj zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč)....

18. května 2026  8:48

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ceny benzinu komplikují Američanům život. Někteří kvůli tomu mění zaměstnání

„Nárůst cen? My jsme to zavinili!“ Nálepka s vyobrazením amerického prezidenta...

Američany už několik týdnů trápí stále zdražující pohonné hmoty. Vzrostly jim tak náklady na dojíždění do práce a stále více zaměstnanců po svých firmách požaduje možnost častější práce z domova. Ti,...

17. května 2026

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy...

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.