„Otázkou dne je, zda válka mezi USA a Íránem uzemní letní dovolenkové lety po Evropě. Zatím je odpověď ne. Příměří mezi USA a Íránem se sice může zhroutit a válka znovu vypuknout. Pokud ale nenastane nejhorší scénář, neviditelná ruka trhu už nyní dělá dost pro to, aby většina letadel zůstala ve vzduchu,“ shrnuje energetický expert agentury Bloomberg Javier Blas.
Nasvědčuje tomu podle něj i zlevnění leteckého paliva. Z předválečné úrovně kolem sta dolarů za barel vyskočily velkoobchodní jeho ceny v Evropě a Asii na začátku dubna na rekordních více než 230 dolarů. Od té doby ale klesly o 30 procent na zhruba 165 dolarů za barel. Společnost Cathay Pacific, jeden z největších dopravců v Asii, nedávno oznámila, že v reakci na pokles velkoobchodních cen sníží palivové příplatky.
I z Evropy zaznívají optimističtější hlasy. „Rád bych to řekl zcela jasně: v tuto chvíli nepozorujeme žádné výpadky dodávek leteckého paliva a nečekáme problémy s dodávkami ani během léta,“ řekl začátkem měsíce novinářům Luis Gallego, generální ředitel skupiny IAG, vlastníka British Airways.
Kde jsou technické limity?
Podobně mluví i šéf největší evropské cestovní skupiny TUI Sebastian Ebel. „Nevidíme žádné známky toho, že by palivo mělo v nejbližších týdnech chybět. Neočekáváme, že by konflikt na Blízkém východě měl během letní sezony dopad na něco jiného než na ceny,“ uvedl.
Podle Blase je trh s leteckým palivem relativně malý, tvoří méně než 7,5 procenta celosvětové poptávky po ropě, takže i poměrně malé změny ve výrobě rafinerií a spotřebě aerolinek mohou výrazně posunout rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Pro srovnání: benzin představuje 26,5 procenta globální spotřeby ropy a nafta zhruba 28 procent.
„Problém je, že globální trh s leteckým palivem o objemu 7,8 milionu barelů denně se silně opírá o exportně orientované rafinerie v Perském zálivu. Kuvajtské, emirátské a saúdskoarabské závody loni čistě vyvážely zhruba 400 tisíc barelů leteckého paliva denně,“ vypočítává Blas.
Rekordní marže u leteckého paliva ovšem přiměly rafinerie rychle přesměrovat produkci právě tímto směrem. „Rafinerie sice obvykle nedokážou zvýšit podíl leteckého paliva na produkci o víc než několik procentních bodů, než narazí na technické limity, ale i to může stačit,“ dodává analytik Bloombergu.
Například ve Spojených státech tvořilo před válkou letecké palivo 10,5 procenta produkce rafinerií. Nyní tento podíl vzrostl na rekordních 12,7 procenta a v absolutním vyjádření tak americké rafinerie vyrábějí o 250 tisíc barelů denně více než před rokem.
Na dobré cestě
„Domníváme se, že trh s leteckým palivem je na dobré cestě k obnovení rovnováhy,“ potvrzuje Vikas Dwivedi, ropný analytik z houstonské Macquarie Bank.
Dodatečné množství leteckého paliva ale vzniká na úkor jiných ropných produktů. Řešení problému v letectví tak může vytvořit potíže například u nafty nebo dokonce benzinu. „Přesto pokud by polovina světových rafinerií dokázala zvýšit podíl leteckého paliva podobně jako ty americké, dodatečná produkce by více než vyrovnala výpadky z Blízkého východu,“ dodává Blas.
Více než fyzický nedostatek paliva podle něj představují riziko chybné kalkulace vedení aerolinek. Pokud si nezajistily ceny paliva předem a zároveň už letenky levně prodaly, mohou se některé charterové společnosti ocitnout v situaci, kdy jim hrozí ztrátové lety.
„Dokážu si představit, že některé dovolenkové charterové firmy zkrachují, což povede ke zrušeným letům. Navíc ty, které budou muset projít restrukturalizací, si z paliva udělají pohodlného obětního beránka. Je mnohem snazší říct, že přestáváte létat na regionální letiště kvůli důsledkům války USA s Íránem, než přiznat, že selhal váš obchodní plán,“ uzavírá Blas.