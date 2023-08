Konec řevu na palubě. Aerolinka chystá oddělení jen pro dospělé

Letecká společnost Corendon Airlines chystá na své trase z nizozemského Amsterdamu na karibský ostrov Curaçao zónu pouze pro dospělé cestující. Má být za speciální příplatek a od ostatních sedadel by měla být oddělena přepážkou a závěsy. Do zóny budou mít možnost zavítat pouze cestující starší šestnácti let.