Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců tvořila udržitelná letecká paliva v loňském roce pouhých 0,6 procenta celkové spotřeby paliva v letectví. Přitom Mezinárodní organizace pro civilní letectví ještě před několika lety odhadovala, že světová produkce SAF (angl. Sustainable Aviation Fuel) dosáhne v roce 2026 zhruba pěti milionů tun, píše The Wall Street Journal.
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Nedostatek udržitelných leteckých paliv pociťují i aerolinky. „Současné dodávky SAF nepokryjí globální poptávku leteckých společností ani na jeden týden,“ uvedla letos společnost Delta Air Lines.
Vysoké výrobní náklady
Experti hledají důvody, proč se využívání udržitelných leteckých paliv zatím nerozvíjí podle očekávání. Jednou z hlavních překážek jsou vysoké výrobní náklady. SAF se dnes vyrábí především z použitých kuchyňských olejů nebo živočišných tuků, což je technologicky i finančně náročný proces.
I proto krátce před vypuknutím konfliktu v Íránu byla tuna SAF zhruba o 1 500 dolarů dražší než tuna běžného leteckého paliva. „Nevidíme zde podobně rychlý pokles nákladů jako u jiných čistých technologií,“ uvedl Aidan Lea z analytické společnosti Argus Media.
Rozvoji trhu neprospívá ani jeho současná struktura. Výrobu SAF dnes z velké části zajišťují menší firmy a startupy, zatímco velké energetické společnosti zůstávají spíše stranou. Firmy jako BP, Eni nebo Repsol sice do sektoru investovaly, většinou se však soustředí na distribuci paliv a obchod s nimi, nikoli na nákladnou přestavbu rafinerií pro výrobu udržitelných leteckých paliv.
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„Velké ropné společnosti stále vidí vyšší zisky v obchodování s palivy než v jejich samotné výrobě,“ uvedl Tom Berg ze společnosti SkyNRG, která patří mezi průkopníky výroby udržitelných leteckých paliv v Evropě.
Budoucnost má stejně patřit SAF
Význam udržitelných leteckých paliv by však měl v příštích letech výrazně růst, píše The Wall Street Journal. Evropská unie i Velká Británie od loňského roku vyžadují, aby dvě procenta veškerého leteckého paliva dodávaného na evropská letiště tvořilo právě SAF. Tento povinný podíl se bude postupně navyšovat a podle současných plánů má do roku 2050 dosáhnout až 70 procent.
Právě očekávaný růst poptávky zřejmě stojí i za tím, že v posledních měsících několik firem oznámilo nové investice do udržitelných leteckých paliv. Švýcarská letecká společnost Swiss International Air Lines navázala spolupráci s technologickou firmou Metafuels, která vyrábí SAF z takzvaného zeleného metanolu. Logistická společnost DHL Express pak oznámila partnerství s dubajským výrobcem SAF, od kterého chce od roku 2028 nakupovat 25 tisíc tun paliva ročně.
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O udržitelná letecká paliva navíc začínají projevovat zájem i firmy mimo Evropu. Zatímco dříve se většina poptávky soustředila především na její trh, nyní se podle výrobců ozývají také zájemci z Latinské Ameriky nebo jihovýchodní Asie. „Od začátku války sledujeme dramatický nárůst zájmu zákazníků o bezpečnost dodávek,“ uvedl Trevor Best, šéf startupu Syzygy Plasmonics.
Zájem o SAF roste také ve Spojených státech. Podle statistik dosáhla americká produkce těchto paliv v roce 2025 přibližně 240 milionů galonů (908 milionu litrů), zatímco o rok dříve činila jen 39 milionů galonů (147 milionů litrů), uzavírá The Wall Street Journal.