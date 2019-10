Hnutí „Stydíme se za létání“ by mohlo snížit růst v letecké dopravě

Hnutí „flygskam“, které by se dalo volně přeložit jako „Stydíme se za létání“, upoutalo pozornost leteckých společností, cestovních agentur, tour operátorů a dokonce i politiků. A není divu. Jeho vliv se začíná viditelně projevovat.

Průzkum švýcarské banky UBS mezi více než 6 tisíci lidmi v USA, Německu, Francii a Velké Británii UBS odhalil, že až 21 procent dotazovaných snížilo v loňském roce počet uskutečněných letů. UBS varovala, že pokud by se vliv tohoto hnutí projevil naplno, mohl by se očekávaný růst počtu cestujících snížit na polovinu. Doplatili by na to nejen výrobci letadel.

Podle údajů banky roste globální letecká doprava o 4 až 5 procent ročně, což znamená že se celkový počet každých 15 let zdvojnásobuje. Prognózy průmyslu od výrobců letadel Airbus a Boeing předpovídají, že růst v tomto tempu potrvá až do roku 2035.

Průzkum UBS však naznačuje, že vysoce profilované kampaně, jako například ta od švédské školačky a ekologické aktivistky Grety Thunbergové, která pomohla protlačit téma klimatické krize nahoru do politické agendy, by mohly vyvolat změnu v leteckých zvycích v bohatších částech světa, zejména pak v USA a Evropě. Napsala o tom agentura BBC.

Místo letadla vlakem

Jedním z těch, kteří chtějí něco udělat se svou uhlíkovou stopou, je i Nathan Molyneaux z Leedsu, který se přestěhoval do Aarhusu v Dánsku za prací.„Přesunul jsem se sem před dvěma a půl lety a počet mých leteckých cest vzrostl, protože mám přátelé ve Velké Británii,“ říká 38letý senior plánovač v prodeji. „Létám mnohem více než obvykle, ale kvůli lepšímu životnímu prostředí to chci zlepšit. Výzvou je přestat létat úplně,“ prohlásil Molyneaux.

V rámci nového režimu plánuje nadšený běžec únorový výlet z Dánska do Barcelony, který podnikne vlakem. „Sednu na vlak z Aarhusu do Kolína nad Rýnem v Německu a strávím tam noc. Potom přesednu na dva vysokorychlostní vlaky TGV přes Francii a Španělsko. Bude to dlouhá cesta, ale to je součást zábavy. Cesta bude trvat asi 24 hodin, ale aspoň uvidím nějakou krásnou krajinu,“ těší Molyneaux. Odhaduje, že přesun k železniční dopravě zdraží jeho cestování o 20 procent. I tak však jeho cesta do Katalánska bude stát jen 40 eur (1 030 korun).

Dopravci mohou přijít o část zisků

Omezit létání se rozhodlo pouze 16 procent Britů. Celkem 24 procent amerických turistů přiznalo, že má strach změnit své letecké návyky. Průzkum byl poprvé proveden v květnu tohoto roku. UBS ovšem uvedla, že od té doby došlo k výrazné změně.

Banka nyní očekává, že počet letů v EU vzroste jen o 1,5 procent ročně, což je poloviční míra, než očekával výrobce letadel Airbus. UBS předpovídá, že nárůst počtů letů v USA klesne z očekávaných 2,1 procent na pouhých 1,3 procent. To by mohlo mít velký dopad na výrobce letadel.

Podle USB by mohlo každoročně dojít ke snížení počtu menších letadel objednaných od Airbusu a konkurenčního Boeingu o 110 kusů. Banka uvedla, že v důsledku toho by společnost Airbus, která ovládá přibližně 57 procent trhu, přišla o část svých zisků. Přibližně by ztratila 2,8 miliardy eur ročně.